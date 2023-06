Paprikám opadávají květy? Na nic nečekejte a rychle zasáhněte, jde o úrodu

Pěstování paprik je vcelku snadné. I proto jsou papriky oblíbenou zeleninou našich skleníků a zahrad. Přestože se domníváte, že jste svým paprikám dali veškerou vhodnou péči, jejich květy opadávají. Co se děje? Pomůžeme vám.

Pěstování paprik není nic složitého a pokud zahrádkáři dodržují několik základních pravidel, obvykle se dočkají i úrody šťavnatých, pevných, čerstvých plodů.

Jak pěstovat papriky? Opakování

Existuje řada druhů paprik od sladkých až po pálivé. Papriky preferují dobře odvodněnou půdu s vysokým obsahem organické hmoty. Proto do záhonu s paprikami patří kompost a dobře prohnojená zahradní půda.

Papriky lze pěstovat ze semen, ale zahrádkáři již zřejmě dávají přednost pěstování z nakoupených sazenic. V tomto ročním období už jiné pěstování této zeleniny, než ze sazenic, nepřichází v úvahu. Nedočkali byste se úrody.

Sazenice se sází nejméně 30 cm od sebe. To je důležité. Pokud mezi rostlinami není dostatek prostoru, kterým může volně proudit vzduch, snadno mohou být rostliny napadeny plísní.

Papriky vyžadují dostatek zálivky, ale přílišné přemokření jim škodí a v průběhu sezóny je nezbytné rostliny správně hnojit.

Papriky jsou velmi citlivé na výkyvy teplot, nedostatek vhodného světla a špatné hnojení. Zdroj: shutterstock.com

Všechno děláte dobře, ale …

Vše, co papriky pro svůj zdárný růst potřebují, děláte správně, přesto jim začínají opadávat květy? To by bylo vážné, neboť bez správného odkvetení nelze očekávat kvalitní úrodu. Příčin může být několik: teploty nevhodné pro zdárný růst paprik, nedostatek světla, chybná vláha, nevyvážené hnojení nebo napadení škůdci a chorobami.

Podrobné vysvětlení důvodů, proč mohou opadávat květy vašich paprik, najdete v následujícím videu:

Výkyvy teplot

Paprika je mimořádně citlivá na výkyvy teplot. Pokud k nim dochází v době formování prvních květů, je to vážný problém. Z první generace květů se totiž vyvíjejí ty nejlepší a nejsilnější plody.

Přestože si papriku spojujeme se zeměmi s vyššími letními teplotami, než jaké bývají obvykle u nás, vězte, že u některých citlivých odrůd již teplota nad 32 °C může být důvodem opadávání květů. Teploty nad 30 °C zpomalují u paprik proces fotosyntézy a teploty nad 35 °C dokonce růst rostliny zastavují docela.

I pokles teploty pod 15 °C působí paprikám velké problémy a může být příčinou opadávání květů. A platí to nejen pro papriky, ale také pro rajčata a okurky. K nežádoucím poklesům teplot dochází zejména v květnu a na začátku června. Pokud máme sazenice paprik ve skleníku, není to problém příliš vážný. Máme-li ovšem sazenice již na záhoně, je třeba je přikrýt bílou netkanou fólií.

Optimální teplota pro pěstování paprik je kolem 25 °C.

Nedostatek světla

Papriky jsou citlivé na nedostatek světla. Jejich hlavní reakcí na nevhodné světelné podmínky je opadávání květů. Špatným osvětlením a nedostatkem slunečního svitu trpí zejména rostliny ve sklenících a fóliovnících. Stinné prostředí mohou také způsobovat okolní rostliny. Při výsadbě paprik proto dbejte na to, kde a v jakém sousedství rostliny porostou.

Zálivka

Aby vám papriky daly velké, pevné a dužnaté plody, vyžadují dostatečnou zálivku. Ale pozor! To neznamená, že půda, ve které rostou, bude soustavně přemokřená. V takovém případě dochází k zahnívání kořenového balu, což má samozřejmě vliv na celkové zdraví rostliny a může to být jedním z důvodů, proč paprika shazuje květy.

Také zalévání vodou přímo z vodovodního řádu, tedy vodou velmi studenou s chlórem, na rostlinu působí negativně. Pokud máte možnost, snažte se jímat dešťovou vodu. Budete tak zalévat vodou přiměřeně odstátou a odraženou.

Aby vám papriky daly velké, pevné a dužnaté plody, vyžadují dostatečnou zálivku. Zdroj: Profimedia

Hnojení

Špatné nebo nevhodné hnojení také způsobuje opad květů paprik. Nevyvážená výživa má totiž zásadní vliv na fyziologický rozvoj rostliny, což se týká i řádného kvetení. Přestože rostliny ke svému rozvoji potřebují dusík, nadměrné množství dusíku paprikám nesvědčí. Dbejte na dostatek fosforu v půdě – bez něho se nedostatečně rozvíjí kořenový systém rostliny, stonky jsou křehké a lámou se. Optimální poměr dusíku – fosforu – a draslíku se doporučuje v množství 10 : 40 : 10.

V době zrání plodů je třeba také dbát o dodání dostatku vápníku. Plody papriky tak budou skutečně pevné se silnou slupkou.

Shrňme si to: pokud vašim paprikám opadávají květy, důvodem mohou být přílišné výkyvy teplot, chybná zálivka, nevyvážené hnojení s nadbytkem dusíku nebo nedostatek vhodného světla. Pokud tyto problémy odstraníte, budete se těšit z kvalitní a bohaté úrody paprik.

Zdroje informací: www.youtube.com, www.seminka-chilli.cz