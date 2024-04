Chcete se dočkat bohaté úrody rajčat? Tak to byste měli vědět, že je potřeba je sázet hluboko. Prozradíme vám, proč!

Jak na letošní úspěšnou sklizeň rajčat? Pečujte o ně správně již od začátku a nedělejte zbytečné chyby při výsadbě. Nemuselo by se vám to vyplatit. Ačkoliv je pěstování rajčat snadné, některé požadavky byste měli této zelenině zcela určitě dopřát. Jaké zásady tedy dodržovat a zbytečně je nezanedbat?

Vždy jen kvalitní substrát

Faktem je, že rajčata nejsou na zeminu zas tak náročná. Budou vám prospívat v jakémkoliv, nejlépe však organickém a lehkém substrátu, musí být ovšem vždy v prvotřídní kvalitě. Využít lze i přírodní zeminu obohacenou o humus či kompost.

Proč sázet hluboko

Až budete rajčata přepichovat, zasaďte je co nejhlouběji. Na povrch by měl vykukovat pouze růstový vrchol, který měří 10 až 15 cm. Díky tomu bude rostlina tvořit bohatější a pevnější kořenový systém a mnohem lépe vstřebávat vodu i živiny ze zálivky. Projeví se to rychlejším růstem nadzemní části rostliny. Pokud pěstujete rajčata tyčková, nezapomeňte jim dodat řádnou oporu, kterou připevněte v horní části výhonu.

V mělké půdě sázejte šikmo

Pokud jste nuceni vysadit rajčata do mělké půdy, tak to udělejte vždy našikmo. Podzemní část stonku by měla s povrchem půdy svírat úhel 30 až 40°. Rostlina se nejprve bude plazit po zemi, kde pustí další kořeny a zajistí lepší stabilitu, ale po pár dnech začne růst vzpřímeně.

Vždy dostatek slunce

Pokud chcete sklízet nejen bohatou úrodu, ale i chutná rajčata, bez slunce to nepůjde. Rostliny totiž vyžadují teplo a lokality, kde svítí alespoň půl dne slunce. Určitě zvolte i dostatečně závětrné místo, silný vítr by mohl snadno polámat stonky.

Pravidelná zálivka

Rajčata vyžadují pravidelný přísun vláhy, ideálně ji dodávejte hned po ránu nebo večer. Listy by měly zůstat vždy suché. V letních dnech zalévejte rajčata jednou denně, pokud je horko, klidně i dvakrát. Rajčata nenechte nikdy vyschnout, došlo by nejen k poškození rostliny, ale i k popraskání plodů.

Přísun živin

Rajčata také pravidelně vyživujte. Je jedno, jestli se jedná o hnojivo tekuté nebo granulované, kompost či koňský hnůj. Látky obsažené v substrátu se vyčerpají zhruba po měsíci a měly by se doplňovat alespoň jednou za týden až 10 dní.

Vyštipování

Pokud chcete dosáhnout velkého počtu plodů, rostlinu pravidelně vyštipujte. Zbavujte ji tedy tzv. zálistků – bočních výhonů v paždí listů. Rostlina by měla mít pouze jeden výhon, všechny ostatní ručně vylamujte. Kdybyste to neudělali, rostlina by zkošatěla a plodila by mnohem méně.

