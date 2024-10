Proč vychytralí zahradníci sázejí do vinic růže?

Šárka Kabátová 6. 10. 2024

Pěstujete vinnou révu a chcete, aby prospívala a přinesla vám bohatou úrodu? Tak to by vás mohlo zajímat, proč je důležité sázet růže do vinic.

Zahlédli jste, že se mezi keři vinné révy často objevují krásně nakvetlé růže? Na první pohled se může zdát, že je tato kombinace pouze jistým estetickým prvkem, který dodává vinicím krásu a vůni. Důvody jsou však podstatně jiné. Zkušení vinaři vědí, že růže plní ve vinici hned několik důležitých funkcí. O jaké se jedná konkrétně? Proč se růže pěstují na vinicích? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu The Home Winemaking Channel: Zdroj: Youtube Indikátor chorob a škůdců Růže jsou zkušenými pěstiteli označované jako „strážci vinice“. Jsou totiž náchylnější k mnohým chorobám a škůdcům, kteří napadají i vinnou révu. Pokud se objeví první příznaky napadení na růži, vinaři tak mají dostatek času na preventivní opatření a ochranu celé vinice. Růže tak fungují jako jakýsi biologický indikátor. close info Andy Sutherland / Shutterstock zoom_in Růže jsou zkušenými pěstiteli označované jako „strážci vinice“. Nejčastěji se jedná o houbovou chorobu Oidium neboli révové padlí, který se projevuje jako bílý povlak na listech. Jedná se o jednu z hlavních a nebezpečných houbových chorob, která se k nám dostala z Ameriky v polovině 19. století, stejně jako peronospora. Růže se vysazují především u citlivějších a náchylnějších odrůd révy, jako jsou Modrý Portugal nebo Müller Thurgau. Související články close Zahrada Celoročně kvetoucí okrasný keř: Pořiďte si na zahradu tuto dekorativní rostlinu s červenými plody video close Doporučujeme Jak správně sekat trávník na podzim a připravit ho na zimu Lákadlo pro užitečný hmyz Květy růží jsou ve vinicích důležité i proto, že lákají užitečný hmyz jako jsou včely, čmeláci a další opylovači, kteří napomáhají nejen k lepšímu opylování, ale i k vyšší a kvalitnější úrodě. Navíc se některý užitečný hmyz živí nežádoucími škůdci, kteří vinnou révu napadají. close info macklubs / Shutterstock zoom_in Růže mohou také pomoci chránit půdu před erozí. Zlepšení kvality půdy Dalším bonusem růží je pro révu provzdušnění půdy. Jejich kořeny totiž pronikají do větší hloubky než réva. Stejně tak růže obohacují zeminu o organickou hmotu a živiny, což pozitivně ovlivňuje nejen růst, ale i celkový vývoj vinné révy. Ochrana před erozí Růže mohou také pomoci chránit půdu před erozí. Jejich kořenový systém pomáhá zpevňovat půdu a zabraňuje jejímu splavování při deštích. Je to důležité hlavně v kopcových oblastech, kde jsou vinice často umístěné. Zdroje: www.chateaufeely.com, www.zoovega.cz, www.znovin.cz

