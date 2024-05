close info Profimedia / Profimedia

Kroutí se na vašich rajčatech listy? Pokud jste si všimli, že se listy vašich rajčatových rostlin stočily do spirál nebo zvlněných tvarů, může to být důvod k obavám. Tento jev není jen estetickou záležitostí. Často signalizuje, že s vašimi rostlinami není něco v pořádku. Co kroucení způsobuje?

Rajčata jsou jednou z nejoblíbenějších zelenin, které si mnoho z nás vypěstuje ve vlastní zahradě. Jejich sladká chuť a univerzálnost v kuchyni je činí vítaným doplňkem mnoha jídel. Nicméně, pěstování rajčat může přinést i určité výzvy, mezi které patří i kroucení listů rajčatových rostlin. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Zahrada pro radost – Zkroucené listy rajčat, co s tím? Zdroj: Youtube Kroucení listů u rajčat může mít různé formy – od mírného ohnutí listů po jejich silné stočení dovnitř či spirálovitý tvar. Obvykle se jedná o reakci rostliny na stresové faktory v jejím prostředí. Tento symptom může naznačovat několik problémů, včetně škůdců, nemocí, nevhodných pěstebních podmínek nebo dokonce genetických faktorů. Možné příčiny kroucení listů Nedostatek nebo nadbytek vody Rajčata vyžadují pravidelnou zálivku, aby jejich kořenový systém dostával dostatek vláhy. Příliš mnoho vody však může vést k hnilobě kořenů, zatímco nedostatek vody může způsobit, že se listy začnou kroutit a schnout. Základem je udržovat půdu vlhkou, ale ne přemokřenou. Extrémní teploty Vysoké teploty, zejména během horkých letních měsíců, mohou způsobit, že se listy rajčatových rostlin stočí, aby snížily výpar a chránily rostlinu před vysycháním. Na druhé straně, nízké teploty, zejména během nečekaných mrazíků na jaře, mohou mít podobný efekt. Škůdci a nemoci Některé škůdce, jako jsou mšice nebo svilušky, mohou způsobit kroucení listů tím, že sají šťávy z listů, což vede k deformacím. Virózy, jako je rajčatový mozaikový virus, také vedou ke kroucení listů a dalším deformacím. Nevhodné použití herbicidů Expozice herbicidům, zejména těm, které nejsou určené pro rajčata, může způsobit toxickou reakci v rostlinách, včetně kroucení listů. Toto je obzvláště pravděpodobné, pokud herbicidy použijete v blízkosti rajčat, nebo pokud dojde k záměně herbicidů během aplikace. Genetické faktory Některé odrůdy rajčat mají přirozenou tendenci k tomu, aby se jejich listy kroutily, což je obvykle uvedeno v popisu odrůdy. V těchto případech není kroucení listů známkou problému, ale rys odrůdy. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Kroucení listů u rajčat může být znepokojující, ale rozpoznáním příčin a aplikací správných řešení můžete pomoci zajistit, že vaše rajčata zůstanou zdravá a produktivní. Jak problém řešit? Řešení problému kroucení listů závisí na jeho příčině. Pokud je problém způsoben nedostatkem vody, pravidelná a adekvátní zálivka může pomoci. V případě problémů s teplotou může pomoci ochrana rostlin před extrémními teplotními výkyvy, například pomocí stínění nebo krytí rostlin. Pokud jsou příčinou škůdci nebo nemoci, je důležité identifikovat konkrétního původce a použít vhodný pesticid nebo metody biologické kontroly. V případě herbicidového poškození je klíčové zkontrolovat a upravit postupy aplikace chemikálií ve vaší zahradě. Kroucení listů u rajčat může být znepokojující, ale rozpoznáním příčin a aplikací správných řešení můžete pomoci zajistit, že vaše rajčata zůstanou zdravá a produktivní. Nezáleží na tom, jestli jste začínající zahradník nebo zkušený pěstitel, pozornost k detailům a proaktivní přístup v péči o vaše rostliny může vést k bohaté úrodě a radosti z pěstování. Související články close Zahrada Domácí hnojivo na maliny: Dávejte ho pod keř a dočkáte se bohaté úrody video close Zahrada Pro bohatou úrodu zaštípněte papriky tímto způsobem a budete jich sklízet plné koše video Zdroj: gardendesign.com

