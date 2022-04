Proč neraší vysazené stromy: Může to mít několik příčin, některé se dají řešit

Patříte mezi začínající pěstitele a stalo se vám, že vaše vysazené stromky ne a ne vyrašit? Ptáte se, co teď? Obrňte se trpělivostí a našimi radami.

Rozhodně vás musíme uklidnit, protože nejste první ani poslední, komu se něco takového stalo. Nevyrašení vysazených stromků může mít několik příčin. Možná v následujícím výčtu najdete tu svou.

Pokud se vám na jaře neobjeví pupeny s novými listy, je něco v nepořádku. Zdroj: Profimedia

Zálivka pro nový stromek

Vzpomeňte si, jak jste naložili se stromkem, když jste si ho přivezli domů ze zahradnictví. Byl v kontejneru, tedy v květináči, anebo prostokořenný, to znamená bez půdy, s volnými kořeny, zabalený do fólie nebo juty? Velmi totiž záleží, jak jste strom po nákupu ošetřili. Pokud jste stromek s volnými kořeny nechali v zahradě nebo v kůlně nějaký ten den či dokonce týden ležet, je to jedna z možných příčin. Je také důležité po výsadbě stromek dobře zalít, jen tak bude mít dostatek vláhy a energie na to vyrašit.

Novému stromku dopřejte dostatek vláhy. Zdroj: Profimedia

Pozor na zvěř

Problém může být způsoben i nezvanými návštěvníky, a to zvěří, která s chutí ohlodává jak kmínky, tak větvičky. Ochránit stromky můžete různými způsoby, třeba oplocením, plastovými kryty nebo drátěným pletivem. Kolem stromků se také často vysazují nejrůznější keře. Ohlodaný stromek má šanci na uzdravení, chce to však opět trpělivost. Rány, které mohou způsobit i ničivé kroupy, je nutné ošetřit, protože jimi do stromu může snadno proniknout infekce.

Rány na stromech musíte ošetřit. Zdroj: Profimedia

Ošetřete rány

Na jaře, ještě než by stromek měl začít rašit, mu seřízněte hluboko korunku, z větví, které jste odřízli odloupejte kůru, z které vytvoříte jakousi náplast na rány na kmeni. Kousky kůry připevněte ke kmeni lýkem, poté zatřete štěpařským voskem, tím zabráníte přístupu vzduchu a vody. Na závěr pro jistotu ovažte měkkou látkou. Po krupobití rány ošetřujeme hned, bez ohledu na to, zda stromek začal rašit nebo ne.



Zdroje: www.gardeningknowhow.com,zahrada.bydleniprokazdeho.cz