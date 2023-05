Tulipány: Naše babičky je pravidelně přesazovaly. Měly k tomu dobrý důvod

Často se jim říká králové cibulovin. K jejich rozmanité kráse je toto označení více než příznačné. Tulipány jsou stálicemi zahrad a jejich pěstování rozhodně patří k těm jednodušším. Pokud se na jejich výsadbu teprve chystáte, anebo chcete mít záhony plné nádherných květů, dělejte to jako naše babičky a tulipány pravidelně přesazujte! Proč?

Vypadají něžně a ladně. Nikdy se z nich nestanou všední rostliny, které jen tak minete. Existují totiž v nespočtu barevných variant i tvarů. Některé odrůdy se dokonce podobají líbezným pivoňkám, jiné jsou zase temné a elegantní, které se hodí k těm nejvybranějším příležitostem. Uvažujete o pěstování tulipánů, nebo chcete, aby vám lépe kvetly? Máme pro vás hned několik rad.

Jednodušší už to být nemůže

Tulipány jsou jedněmi z nejméně náročných rostlin, co se pěstování týká a hodí se tak i pro začátečníky. Jediné, co je potřeba dodržet, je pár pravidel. Vše, co potřebujete vědět o pěstování tulipánů, je srozumitelně vysvětleno na videu:

To, co byste měli vždy a za každou cenu dodržet, je správná doba sázení cibulek. Ty se sázejí na podzim, nejlépe během měsíce září. Nedočkavost se nevyplácí. K vysazování cibulí je třeba přistoupit v pravý čas.

Jak sázet tulipány?

Vznešeným tulipánům nevadí společnost, sázejte je ve skupinách, při květu to bude vypadat mnohem lépe. Proto je lepší vzít méně druhů a více cibulek a docílit hustší výsadby. Najděte pro ně místo, kde si užijí slunka a nebude je obtěžovat dlouhodobě stojící voda. V případě, že je půda na vaší zahradě spíš těžká a hodně vlhká, zlehčete ji pískem.

Záhon pak pro potřeby tulipánů připravíte jednoduše. Jako většina rostlin i tulipány milují kompost. Dejte jej tedy do nejspodnější vrstvy. Vyhněte se ale chlévskému hnoji či slepičincům. Připravte si asi 15 centimetrů hlubokou jamku a cibulky do ní umístěte, neměly by se dotýkat jedna druhé, jemně je do zeminy zatlačte a zasypejte.

Cibulky tulipánů sázejte jen pár centimetrů od sebe do dostatečně hluboké jamky. Zdroj: Shutterstock

Vykopávat, nevykopávat, přesazovat?

Tulipány nemusíte několik let vůbec vykopávat. Nicméně také musíte počítat s tím, že se četnost květů bude snižovat. Pokud chcete mít tulipánovou hojnost, každý rok po odkvetení tulipány vykopejte a na podzim je znovu zasaďte. Skvělým tipem, jak si zajistit záplavu květů, je nechat je rotovat. Každý rok, poté, co cibule zaschnou, je vykopejte. Cibulky rozdělte a zasaďte je na nové místo. Zasadit k nim můžete i nové cibulky. Na původní místo sázejte tulipány až tak po třech letech. A proč toto všechno? Vyhnete se tak napadení tulipánů různými škůdci, plísněmi a chorobami. Navíc nedojde k vyčerpání půdy a ta bude za pár let pro vaše rostlinné krasavce jako nová.

