Žloutnou listy jahod? Může to být nebezpečná chloróza. Raději hned jednejte

Žloutnou listy vašich jahod, ale jahodníky vypadají podezřele vitálně? S čím se to potýkají a co s tím? Pokud neopadávají a jsou jen nedobarvené, může jít o chlorózu. Příčin jejího vzniku je několik, lék jen jeden. Dodejte rostlině, co jí chybí.

Žloutnutí lisů jako projev chlorózy Chloróza se nevyhýbá ani jahodám. Jde o onemocnění rostlin, které se projevuje žloutnutím listů, respektive jejich špatným vybarvením. Můžete si všimnout, že list začíná žloutnout a nápadně kontrastuje se žilkováním. Rozhodně vypadá jinak, než když je rostlina příliš promáčená nebo naopak usychá. Působí vitálně, ale významně bledě. Chloróza je způsobena deficitem živin, které rostlina z nějakého důvodu nemůže přijímat. Nejčastěji jde o dusík či železo, ale může to být i celá řada dalších látek. Jak pěstovat jahody v duchu permakultury? Podívejte se ve videu: Důvody chlorózy na vaší zahradě Rozvoj chlorózy může být způsoben nepravidelným zavlažováním, nicméně nedostatek živin mívá především jinou příčinu. Tou je nevhodné pH půdy záhonu. Na to, proč je na vině i pH půdy, je poměrně jednoduchá odpověď. Pro každou rostlinu je přirozené jiné pH. Můžete si všimnout, že například lesní druhy jako kapradiny, borůvky nebo rododendrony, kterým se daří pod stromy, jsou kyselomilné. Individuální požadavky na pH rostlin je třeba dodržovat a snažit se zeleni vyjít vstříc, protože jen při vhodném pH může tato rostlina vstřebávat živiny z půdy. Může se tedy stát, že i když je půda bohatá na železo, mangan či dusík, rostliny nemohou prvky přijímat vzhledem k pro ně nevhodnému pH. Ovlivňuje to chemické pochody rostliny, která si nedokáže sama poradit. V přírodě by v nevhodném pH uhynula a šířila by se jen tam, kde je pH alespoň dostačující. Kvalitním hnojivem jahodníkům dodáte nejen potřebné živiny, ale upravíte mírně i pH. Zdroj: Shutterstock Jak si poradit s chlorózou jahodníků? Pokud se u vás na jahodových záhonech objeví chloróza, není třeba panikařit. Nejde o onemocnění, které by bylo listy nebo půdou přenášeno dál. Protože jde především o nedostatek železa, můžete rostlinu přihnojit přípravky se železem, ale vhodné je také zjistit pH půdy. Optimální pH pro pěstování jahod se obvykle pohybuje mezi 5,5 a 6,5. V tomto rozmezí se daří jahodám dobře vstřebávat živiny z půdy a optimalizuje se jejich růst a plodnost. V případě rostlin, které jsou kyselomilné, může být nevhodná přítomnost zásaditého vápníku. Ne nadarmo se pro jahodníky doporučují specifická hnojiva, která jim zajistí ideální podmínky k růstu, kvetení i plození.