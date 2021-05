Pokojové rostliny: Proč jim žloutnu listy? Příčina může být velmi jednoduchá

Říká se, že domov dělají zejména dvě věci, a to záclony a květiny. Prostor se zútulní a budete se cítit mnohem lépe. Problémem je, když kytkám začnou listy žloutnout. Nejen, že to není vzhledné, ale evidentně něco není v pořádku. Jaká je nejčastější příčina jejich chřadnutí?

Příčiny mohou být všelijaké, ale jedna všechny spojuje – špatná péče. Různé druhy rostlin totiž vyžadují různou péči. Sukulenty třeba potřebují světlo. Obecně kvetoucí rostliny je dobré dávat přímo do oken. Kapradiny nebo orchideje naopak snesou i stín.

Pokud začnou listy pokojových rostlin žloutnout, může to mít dvě příčiny, a to nedostatek, nebo nadbytek vody. Zjistit, jak na tom květina je, lze snadno. Zabodněte prst do zeminy alespoň centimetr hluboko a záhy pocítíte, zda je prostředí vlhké či nikoli.

Nepsané pravidlo říká, že většina pokojových rostlin zemře na přílišnou péči, tedy na přelití. Říkejte si tedy, že méně je někdy více a vždy zkoušete, zda vaše kytka opravdu potřebuje zalít. Zemina by měla být vlhká a ne nadnášená vodou.

Každá rostlina vyžaduje jinou péči

Za předpokladu, že je hlína příliš mokrá a chcete vaši „pokojovku“ zachránit před smrtí, vytáhněte ji z květináče, odstřihněte uhnilé kořeny a přesaďte ji. Pokud zemina už zapáchá, nejspíše se vám ji zachránit nepodaří.

Náhlou smrt může způsobit i nepravidelné zalévání. Tedy to, že květina nemá přísun vody několik týdnů a pak ji přelijeme. A přesně z tohohle důvodu můžou listy žloutnout. Zalévá se odstátou vodou, která má teplotu kolem 22 °C. Příliš studená ani příliš horká není dobrá.

Pro delší životnost rostlin je nutné je přesazovat. „Obvykle stačí přesazovat po dvou letech, resp. podle toho, jak rostlina přirůstá a jak zaplňuje květináč,“ odpovídá na dotaz týkajícího se přesazování Petr Hanzelka z Botanické zahrady.

Přesazováním k dlouhověkosti

„Je pravda, že řada rostlin se dnes pěstuje jako krátkodobá dekorace, např. bramboříky nebo jarní petrklíče. Pokud máte možnost jejich uchování a třeba umístění venku v létě, pak určitě stojí za vyzkoušení jejich další pěstování,“ dodává.

„Pokud už nezvládnete přesazení, pak stačí např. odebrat vrchní vrstvu substrátu a nahradit ji novou, popř. pravidelněji přihnojovat,“ radí Hanzelka s přesazováním obřích květin. Mnohdy to totiž není v lidských silách.

