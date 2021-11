Jak zabránit promrzání půdy kolem rostlin? Triky, které ji spolehlivě ochrání

Protože venkovní teplota klesá závratnou rychlostí, slunce na nás vykoukne jen výjimečně a vítr kolikrát fučí jako o závod, je nejvyšší čas postarat se o rostliny v nádobách, které zůstaly venku. Aby rostliny v zimě přežily, je potřeba se o ně důkladně postarat a zabránit promrzání zeminy.

Ze všeho nejvíce jsou během zimy ohrožené rostliny, které zůstávají venku v nádobách. Oproti těm zasazeným ve volné půdě se totiž musejí častokrát vypořádat s celou řadou svízelných situací. Ať už je to udržení optimální vlhkosti, kdy jim často hrozí buď sucho, nebo přemokření, anebo malé množství zeminy kolem kořenů, což pro rostlinu znamená časté střídání teplot. Během mrazů mohou kořeny velice snadno promrznout a uschnout. Proto je potřeba rostliny ochránit a lze to udělat známými i netradičními způsoby.

Dopřejte rostlině zimní hábit

Než se pustíte do balení a zakrývání, mějte na paměti, že stálezelené jehličnany a listnáče jsou mnohem více choulostivé než rostliny opadavé. U rostlin v nádobách byste měli ochránit jak korunu rostliny, tak i kmen a nádobu. Obalením nadzemní části rostliny jutovinou nebo netkanou textilií ji nechráníte ani tak před mrazem, jako před předčasným rašením. Stačí, aby pár dní v zimě polevil mráz a svítilo sluníčko a rostliny by mohly začít narašit. A to je moment, který by je mohl zbytečně vysílit.

Tradiční a nejvíce využívaný materiál na balení rostlin je zimní bílá netkaná textilie, ochranné jutové rouno nebo klasické jutové pytle. Zdroj: profimedia.cz

Jutu zná každý

Tradičním a nejvíce využívaným materiálem na balení rostlin je zimní netkaná textilie, ochranné jutové rouno a klasické jutové pytle. Výhodou všech vyjmenovaných materiálů je, že jsou dostupné v řadě barev, a tak se s nimi můžete i kreativně zabavit. S trochou šikovnosti a fantazie je originálně ovažte tak, že budou ve výsledku vypadat zdobně a nevšedně, a ne jak zabalení bubáci. Zahrajte si na aranžéry a převažte obalový materiál třeba kokosovým provazem nebo barevnými lýky. Ozdobit se dá i samotný uzel.

Bublinkovou fólii doporučuje odborník

Největší pozornost je potřeba věnovat nádobám, které snadno promrznou. Měly by poskytnout ochranu kořenovému systému. Když máte pocit, že by jen juta nestačila, přidejte pod ni vrstvu obyčejné bublinkové fólie nebo jutové plsti. Zastáncem této vychytávky je i zahradnický expert Richard Cheshire z Patch Plants, který na Express.co.uk řekl: „Aby půda rostlin nezamrzla, zabalte květináče do bublinkové fólie. Ačkoliv to není moc obvyklé, vytvoříte tím izolační vrstvu, která ochrání kořeny rostlin před opakujícím se zmrznutím a roztáváním.“

U květníků záleží na materiálu

Některé materiály snášejí lépe mrazivé teploty a dají tak rostlinám dostatečnou ochranu. K této problematice se opět vyjádřil Richard Cheshire z Patch Plants: „Terakotové květináče jsou krásné, ale porézní. A kvůli tomu mohou během mrazů snadněji prasknout.“ Doporučuje jako lepší variantu květináče s glazurou, která snižuje riziko možných prasklin a přikláním se i k nádobám z plastu a sklolaminátu. Když dáte venkovní květináč do větší nádoby, a prostor mezi nádobami obsypete silnou vrstvou listí, ochráníte tak kořenový bal stejně dobře jako jutou.

Některé materiály snášejí lépe mrazivé teploty a dají tak rostlinám dostatečnou ochranu. Zdroj: profimedia.cz

Některé rostliny potřebují chráněné místo

Některé citlivější rostliny nemusejí zimu přežít, proto je důležité umístit je na chráněné místo. Přeneste je tedy například do skleníku, garáže, na verandu, popřípadě na půdu. Prostě dle vašich možností, ale myslete na to, že by to mělo být místo, kde je dostatek světla. Nezapomeňte také na to, že bude rostliny potřeba zalévat, ale jen s ohledem na jejich období vegetačního klidu, takže to nepřehánějte a nechávejte půdu vždy lehce vyschnout.

Vyrýpněte ochrannou jámu

A další efektivní způsob ochrany? Je velmi jednoduchý a zároveň praktický. Rostlinu můžete zapustit do záhonu. Nejprve ji opatrně vyklepněte z nádoby a zasaďte ji do připravené jámy na prázdném záhonu. Rostlině tímto způsobem dopřejete více zeminy, která jí mnohem lépe ochrání kořeny. Půdu nijak zvlášť připravovat nemusíte, ale kořenový bal by neměl být nad úrovní terénu. Na jaře takto zazimované rostliny zase přesaďte zpět do nádoby. A tip? Posilte ochranu kořenů vrstvou mulče, tedy kůrou, senem či slámou, prostě tím, co máte k dispozici. Dobrým izolačním materiálem je i shrabané listí, kterého je teď všude habaděj.

