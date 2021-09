Prořezávání keřů a rostlin: Do kterých se teď pustit a které vynechat?

Vyznáte se v jarním a podzimním prořezávání rostlin a keřů? Příroda je naštěstí milosrdná a často i nad naším nepovedeným zákrokem přimhouří oko. Podzimní prořezávání není nic složitého, ale ne všem keřům a rostlinám v naší zahradě prospívá.

Podzimní prořezávání není vždy nutné či vhodné

Prababička by řekla, že je potřeba uklidit zahradu. A v tom to vlastně celé spočívá. Podzimní prožezávání se používá k odstranění odkvetlých, starých či poškozených větví nebo částí keřů a rostlin spíše než k nějakým drastickým zákrokům a vybízení rostlin k bujnému růstu. To všechno přijde až na jaře, kdy budou keře opět plné života a mízy, která rány na starším dřevě i drobných větévkách rychle zahojí. Nebojte se, když střihnete nebo říznete hlouběji, rostlina to s největší pravděpodobností přežije. Nicméně není třeba to přehánět. Keře a rostliny by měly mít možnost ve zdraví přežít období vegetativního klidu, a hlavně teploty padající pod bod mrazu.

Nestříhejte keře kvetoucí na jaře. Zdroj: Peter Turner Photography / Shutterstock.com

Některým keřům podzimní prořezání škodí

Které rostliny či keře se smí na podzim prořezat? V podstatě všechny až na ty, které příští rok pokvetou na letošních výhonech. Těmi jsou například některé druhy hortenzií, které se nemají na podzim zakracovat. Je to dáno především faktem, že pokud byste zkrátili nevhodné větve, připravili byste se tak o část nebo i celé kvetení v následující sezóně. Ze stejného důvodu neprořezáváme keře, které kvetou brzy na jaře.

Růže není na podzim třeba řezat

U růží se sice obvykle odstřihávají již vadnoucí květy, ale to se doporučuje během jejich hojného kvetení. V té době nechceme rostlině ubírat sílu, a naopak se snažíme vybudit ji k dalšímu nasazení na květ. Na podzim můžete naopak zrající plody růžím ponechat. Některé jsou obzvláště zdobné a sníh jim v zimě dodá ještě romantičtější vzhled.

Šípky jako z pohádky ozdobí růžové keře, ale jen když je neostříháte. Zdroj: Shutterstock.com / Hirundo

Ostružiníky potřebují před zimou prořezat a vyvázat

Rozhodně můžete prořezat ostružiníky a malinoostužiníky. Je potřeba odstranit loňské výhony, které plodily letos. Rostlině ponechejte alespoň šest letošních výhonů, které jsou dostatečně zdravé a silné. Za vhodné měřítko se používá tloušťka ženského place. Pokud jsou výhony příliš dlouhé, zakraťte je na zhruba dva a půl metru délky. V této době je také nejlepší ostružiníky vyvázat. Rozdělte si pruty pro dvou nebo třech. Střední pruty vyvažte nahoru a pak po obou stranách stejný počet doprava a doleva. Při vhodné péči vás příští rok bude opět čekat záplava lahodných a zdravých ostružin nebo malinoostružin!

Aby ostružiníky hojně plodili, je dobré vhodně je prožezat již na podzim. Zdroj: Shutterstock.com / BMJ

Podzimní razantní prořezávání není vhodné

K prořezávání keřů přistupujte opatrně. Listnatým okrasným stromkům a keřům zakraťte pouze nejdelší výhony, a pokud nejde o listnatý živý plot, tak se nesnažte keř příliš tvarovat. Můžete i mírně prostříhat vnitřek koruny, ale pamatujte, že na podzim se rostlina hůře hojí a holá bude hůře čelit mrazům. Nejlépe je tedy nechat si razantnější zákroky na jaro.

Zdroje: https://ceskykutil.cz, https://www.zahrada.sk