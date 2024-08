Gita Strnadová 29. 8. 2024 clock 5 minut video

Prořezávání ovocných stromů je klíčovou činností pro zajištění jejich zdraví a bohaté úrody. Mnoho zahrádkářů však dělá při této zdánlivě jednoduché práci závažné chyby, které mohou vést k trvalému poškození nebo dokonce zničení stromu.

Prořezávání ovocných stromů je komplexní činnost, která vyžaduje znalosti a zkušenosti. Není to jen o bezmyšlenkovitém odstraňování větví, ale o pečlivém plánování a přesném provedení. Každý řez, který na stromě provedeme, má vliv na jeho budoucí růst, tvar koruny a v neposlední řadě i na množství a kvalitu plodů.

Na video od Kurzy Pro Radost o péči o ovocné stromy se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou si musíme uvědomit, je, že každý druh ovocného stromu má své specifické potřeby. Co funguje u jabloně, nemusí být vhodné pro třešeň. Proto je před samotným prořezáváním nezbytné důkladně se seznámit s druhem stromu, jeho odrůdou, stářím i podnoží. Tyto informace nám pomohou zvolit ideální způsob prořezávání.

Načasování řezu: Klíč k úspěchu

Správné načasování řezu je zásadní pro zdraví a produktivitu ovocného stromu. Mnoho zahrádkářů dělá tu chybu, že prořezává všechny stromy ve stejnou dobu, obvykle v zimě. To může být pro některé druhy stromů doslova smrtelné.

Jádroviny, jako jsou jabloně a hrušně, lze skutečně prořezávat v zimních měsících, pokud teploty neklesají pod -5 stupňů Celsia. Naproti tomu peckoviny, jako jsou třešně, višně a švestky, by se v zimě řezat neměly. Řezné rány by mohly při nízkých teplotách namrznout a na stromech by se mohla tvořit z vytékající mízy klovatina, známá také jako klejotok.

Pro peckoviny je ideální doba pro řez po sklizni ovoce, tedy v létě. V tomto období se také dobře řežou břízy a javory, které na jaře hodně sají mízu, a také kaštany a ořešáky, které jsou náchylné na klejotok.

Správná technika řezu: Méně je někdy více

Při samotném řezu je důležité dodržovat několik základních pravidel. Řez by měl být veden blízko vhodného pupenu, který určuje směr růstu nové větvičky. U hlavních větví je výhodné volit vodorovnou polohu - nejen, že poté pomaleji rostou, ale především vytváří více plodů.

Častou chybou je příliš razantní prořezávání, zejména u zanedbaných stromů. Tyto stromy jsou zvyklé růst bez zásahu a náhlý drastický řez by je mohl poškodit. Místo toho je lepší postupovat pomalu a opatrně, rozložit větší zásahy do několika let.

Další důležitou zásadou je, že řez by měl být čistý a hladký. Roztřepené nebo rozdrcené větve se hůře hojí a mohou se stát vstupní branou pro choroby a škůdce, kteří strom zlikvidují. Proto je nezbytné používat ostré a kvalitní nástroje.

close info Shutterstock.com zoom_in Prořezáváním ovocných stromků jim dodáváte tvar a vitalitu

Nástroje a bezpečnost: Vybavení pro profesionální výsledky

Správné nástroje jsou pro úspěšné prořezávání nezbytné. Základem jsou ostré zahradnické nůžky pro tenčí větve a ruční pila pro silnější větve. Pro práci ve výškách se hodí třínohé hliníkové žebříky nebo zahradní plošiny. Nezapomeňte také na kvalitní kožené rukavice, které ochrání vaše ruce před poraněním.

Při práci ve výškách je bezpečnost na prvním místě. Nikdy nepracujte na nestabilním žebříku nebo na kluzkém povrchu. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi nebo nemáte potřebné vybavení pro bezpečnou práci ve výškách, je lepší svěřit prořezávání profesionálům.

Elektrické a akumulátorové pilky mohou práci usnadnit, zejména u větších stromů. Existují i varianty přizpůsobené k práci ve výškách, což může být užitečné u rozvětvenějších stromů, kde je ze žebříku problém dostat se až ke kmeni.

Specifické potřeby různých druhů ovocných stromů

Jak jsme již zmínili, každý druh ovocného stromu vyžaduje specifický přístup k prořezávání. Zatímco jádroviny jsou na řez poměrně náročné, peckoviny, s výjimkou broskvoní, jsou méně náročné.

U mladých stromů se provádí výchovný řez, jehož cílem je dosáhnout požadovaného tvaru koruny. Tento typ řezu je klíčový v prvních letech života stromu a má zásadní vliv na jeho budoucí růst a plodnost.

Starší, zanedbané a neplodící stromy mohou potřebovat zmlazovací řez. Tento typ řezu má za cíl obnovit a omladit strom. Je však třeba postupovat opatrně, protože příliš drastický zmlazovací řez může strom poškodit nebo dokonce zničit.

Udržovací řez je běžnou součástí péče o dospělé, zdravé stromy. Spočívá v odstraňování poškozených a namrzlých větví a v prosvětlování koruny. Tento typ řezu by se měl provádět jednou za 2 až 3 roky, ideálně po vyrašení nebo koncem srpna.

Závěrem je třeba zdůraznit, že prořezávání ovocných stromů je komplexní činnost, která vyžaduje znalosti, zkušenosti a trpělivost. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, je vždy lepší konzultovat postup s odborníkem nebo zkušeným zahradníkem. Správně prořezaný strom vám odmění bohatou úrodou a krásným zdravým vzhledem po mnoho let.

Zdroj: www.youtube.com, www.aazdravi.cz, www.mujdum.cz