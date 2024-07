Prošlý chléb nepatří do koše! Má totiž kromě dalšího uplatnění v kuchyni i užitečné využití na zahradě!

Zbývá vám doma někdy starý chléb, který jste nestihli včas spotřebovat? Můžete s ním ještě šikovně naložit a podpořit tak vaši budoucí bohatou úrodu. Dá se z něho jednoduchým způsobem připravit dokonalé domácí hnojivo.

Proč nikdy nevyhazovat starý chléb, ale raději ho využít na zahradě? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Daisy Creek Farms with Jag Singh:

Zdroj: Youtube

Neplýtvejte jídlem!

Chléb měl vždy mezi potravinami výsadní postavení a už proto si získal pojmenování Boží dar. Byl totiž základní potravinou, kterou pojídali kdysi nejen chudí lidé. A ctěný je i dnes. Ať už jde o chleba či jiné potraviny, vždy mají před vyhozením další uplatnění. Proto buďte šetrní a využívejte každého jídla do poslední možnosti.

close info Profimedia zoom_in Ze ztvrdlého chleba, který byste jinak zbytečně vyhodili, můžete vyrobit skvělé hnojivo pro vaši zahradu.

Starý chléb pro úrodnou zahradu

Ze ztvrdlého chleba, který byste jinak zbytečně vyhodili, můžete vyrobit skvělé hnojivo pro vaši zahradu. Díky kvasinkám, minerálním látkám a vitamínům, které chléb obsahuje, podpoříte růst a odolnost rostlin, posílíte jejich kořenový systém a zajistíte si i mnohem chutnější plody.

Jak hnojivo připravit

Příprava hnojiva z chleba je jednoduchá a zvládne ji opravdu každý. Naplňte 10 l nádobu do jedné čtvrtiny prošlým chlebem, který by neměl být plesnivý. Pokud chcete, aby bylo ve výsledku hnojivo účinnější, použijte jak obyčejný pšeničný chléb, tak i žitný, a to nejlépe v poměru 1:1.

Následně pečivo dolijte vodou, a to tak 2 až 3 cm pod její okraj. Pak nádobu zaklopte víkem a umístěte ji na dobu 1 týdne na teplé místo, nejlépe na slunce. Díky tomu začne hnojivo kvasit. Po uplynutí stanovené lhůty stačí před použitím koncentrát naředit, a to 1 l kvásku na 1 kýbl vody. Nezapomeňte směs řádně promíchat.

Jak při hnojení postupovat

Vzhledem k faktu, že toto hnojivo obsahuje jednoduché sacharidy, které jsou živinou i pro mnohé nežádoucí bakterie a různé houby, nakládejte s ním opatrně. Plodiny hnojte třikrát za pěstitelskou sezónu. Je však potřeba držet se osvědčených pravidel.

Hnojivo ze starého chleba používejte před vytvořením květů a poté dvakrát během růstu plodu. Aplikujte ho vždy v teplém počasí, aby se kvasinkám dařilo. Výborné podmínky má tedy i ve sklenících. Před hnojením půdu lehce zalijte, aby se kvasinky lépe vstřebaly.

close info Profimedia zoom_in Bonusem chlebového hnojiva pro rostliny je obsah kvasinek, který je podporuje ve zdravém vývoji a růstu.

Výhody hnojení pomocí chleba

Bonusem chlebového hnojiva pro rostliny je obsah kvasinek, který je podporuje ve zdravém vývoji a růstu. Zároveň pomáhá zvyšovat odolnost proti nežádoucím chorobám a nejrůznějším škůdcům. Výborně také podporuje celý kořenový systém, který je pro rostlinu stěžejní.

Pro jaké rostliny je ideální

Neváhejte použít hnojivo na papriky, okurky, cukety, dýně i rajčata, ale stejně tak se hodí k jahodám, mrkvi, muškátům i růžím.

Zdroje: www.essanews.com, www.bydlimekvalitne.cz, www.kupi.cz