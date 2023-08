Protrháváte listy rajčat a paprik? Zkušený zahradník se chytá za hlavu

Pokud chcete sklízet bohatou úrodu rajčat a paprik, měli byste znát názor odborníka na protrhávání listů těchto rostlin. Nebudete tak dělat zbytečné chyby.

Protrhávat, či neprotrhávat? Jak je to správně, abyste dosáhli bohaté úrody a rajčata i papriky byly bez nebezpečných chorob? Jsou na to rozdílné názory a mnoho zahrádkářů nedá na protrhávání listů rostlin dopustit. Má to však svá rizika, která mohou rostliny velice snadno poničit. Vždy není od věci dát na rady zkušených. Když mluvíme o protrhávání listů, nemáme na mysli vyštipování zálistků

Více o vyštipování paprik se dozvíte v tomto videu:

Když už, tak s citem

Zpravidla všichni, kdo rajčata a papriky zaštipují, chtějí podpořit rozrůstání a větvení keře. Co se týče protrhávání rostlin, je vždy nutné opatrně odstraňovat listy poškozené a napadené chorobami. Stejně tak se zbavujte listů, které leží přímo na zemině, ochráníte tak rostlinu před možnými plísněmi.

Slovo odborníka

V rozhovoru pro Český rozhlas vyjádřil svůj názor pardubický zahradník František Hlubocký. Ten je toho názoru, že celkově odstraňování listů rostlinám a budoucím plodům škodí. Obzvlášť, když se u toho pěstitelé dopouštějí zbytečných chyb, a ještě ke všemu otrhávají listy rajčatům a paprikám v plném létě.

Pokud začnete rostlinám odstraňovat zdravé listy, odeberete jim zároveň dýchací plochu, kterou přijímá slunce a výživu. Zdroj: Shutterstock

V listech rajčat a paprik je život

Pokud začnete rostlinám odstraňovat zdravé listy, odeberete jim zároveň dýchací plochu, kterou přijímá slunce a výživu. V žádném případě vám plody ani dříve nedozrají a ve výsledku jich budete mít méně, a to kvůli nedostačující výživě.

„Čert mě vzteky bere, když vidím, co to lidi dělají za nesmysly. Jiné je to v polovině září, kdy potřebujeme, aby se už nové plody netvořily a včas dozrály ty stávající. To pak můžeme u rajčat uštípnout třeba celý vrchol,“ řekl František Hlubocký. Rostlina díky tomu nebude vkládat veškerou sílu do nasazování květů a zrání dalších plodů, ale bude se soustředit na ty již vzniklé.

Nezanedbávejte nikdy zálivku

Papriky a rajčata by měly dostávat pravidelnou a dostatečnou zálivku, protože by vám mohly vyschnout, větší riziko hrozí dokonce u paprik, které mají velmi mělké kořeny.

Nikdy ne celodenní prudké slunce

Jak rajčatům, tak i paprikám dělá k růstu slunce dobře, jen ho nesmí být příliš, aby nebyly zasaženy slunečním úpalem. Nadměrné vystavení slunečnímu záření způsobuje poškození rostlinné tkáně, a to především na listech a plodech. Proto je nutné pěstovat tyto rostliny v polostínu, anebo jim zajistit na část dne vzdušné přistínění.

Jak rajčatům, tak i paprikám dělá k růstu slunce dobře, jen ho nesmí být příliš, aby nebyly zasaženy sluneční spálou. Zdroj: Profimedia

Plody pravidelně kontrolujte

Bohužel poměrně častým jevem bývají v létě také hnědé plošky, které se objevují nejen na rajčatech, ale i paprikách. Především v oblasti špiček plodů. Zpravidla se jedná o houbové onemocnění a tento jev je často projevem nedostatku vápníku v půdě.

Stává se bohužel, že obsažený vápník se nemůže uvolnit, zpravidla při nepravidelné zálivce. Vápníkové listové hnojivo použijte tehdy, když neprší a nesvítí slunce. Roztok by měl být vždy vlažný, určitě ne moc studený, aby rostliny neutrpěly šok. Stejně tak rostlinám půdu pravidelně provzdušňujte.

