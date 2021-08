První pomoc, když vám uschly květiny na zahradě. Kterým lze ještě pomoci?

Ať děláte, co děláte, čas od času květiny uschnou a co pak? Není to žádná věda. A ne vždy patří uschlé květiny do koše. Víte, co s uschlými květinami na zahradě?

Květiny usychají z mnoha důvodů

Nic naplat, květiny vadnou, lámou se, umírají, žloutnou, zmrznou, napadají je škůdci i choroby. I počasí někdy pořádně zamíchá kartami, i když máte péči o zeleň už dobře zvládnutou. Když se v zahradě daří a vše jde podle plánu květy uvadají a kazí dojem. O zahradu je dobré start se průběžně, ale už v druhé polovině léta, začíná přibývat více úklidových prací a uschlých květin.

Uschlé větvičky koření nebo levandule lze stále ještě použít. Zdroj: Aybarskr / Shutterstock.com

Pozor na schnutí přesazených květin

Pokud jde o rostliny čerstvě přesazené, ještě zvažte jejich likvidaci. Pokud jste z nějakého důvodu přesazovali v horkém počasí, rostliny se někdy v pudu sebezáchovy rozhodnou odhodit listy. Minimalizují tím odpařování vody a tím pádem zůstane více vláhy pro kořeny a zdravý kmínek nebo drobné větvičky. V takovém případě je lepší chvilku vytrvat, normálně zalévat, ale nepřehánět to, aby rostlina neshnila. Může se stát, že rostlina opět obrazí, ale trvá to.

Zahradu je potřeba usychajících rostlin zbavovat

Pokud květina skutečně uschne, není už co moc křísit. Maximálně je možné posbírat semena a použít některé části rostlin do suché vazby. Moje prababička následnou očistu nazývala úklidem zahrady. Nešlo o úpravu chodníčků, zametení dvorku ani sekání trávníků. Vzala do ruky zahradnické nůžky a nádobu na organický odpad a vydala se probrat květiny a keře po odkvětu a další rostliny uschlé v zahradě. Některé květiny by dovolily i zaštipování, ale ostré nůžky napáchají méně škody, což je pro mnohé květiny rozhodně lepší varianta než konečky prstů.

Odstřižením odkvetlých květenství očistíte zahradu. Zdroj: Astrid Gast / Shutterstock.com

Usychající květy, plody a semena

Především velkokvěté květiny i keře je potřeba zbavit uschlých květů. Květy ponechte pouze v případě, že čekáte na semena či plody. Ty mohou být například u růžových keřů velmi pěkné, i když někteří zahradníci preferují květy odstranit. Když už odstraňujete květy, nezapomeňte keř nebo květinu i mírně vytvarovat, i když o podzimním řezu ještě není řeč. U rostlin chceme, aby byl jejich vzrůst kompaktní, tvořil koberce nebo pěknou korunu.

Víte proč vaše květina usychá?

Určitě je dobré vědět, proč květina uschla nebo pozvolna usychá. Pokud jde o květy, všichni víme, že nevydrží věčně. Květiny mohou být přemokřené nebo naopak suché nedostatkem zálivky. Také mohou být popálené od slunce, to se týká především světlých panašovaných druhů, jejichž listy nesnášejí přímé slunce.

Polámané větve nebo stonky mohou být důsledkem silného větru. Určitě ukliďte všechno to, co je zničené a uschlé a zvažte i zkrácení okolních větviček, abyste udrželi pěkný tvar. Pokud jde o stromky nebo keře, zvažte použití vosku na poraněné větve nebo kmen.

Atraktivní uschlé květiny lze uchovat do suché vazby. Zdroj: Erik Agar / Shutterstock.com

Může být usychání způsobené škůdci nebo nemocemi?

Když uschnou celé rostliny může jít také o škůdce, který rostlinu poškodil hluboko v půdě. Hlodavce prozradí vchody do jejich podzemních obydlí. Rozhodněte se, jak budete škůdcům čelit, nastražte pasti, návnadu, zapněte rádio. Hlodavci budou ničit dál, dokud je nevyženete.

Další škůdci a nemoci se také mohou projevit uschlými větvemi. Například moniliová spála neboli úžeh. Není způsobená sluncem, ale houbou. Proto si dobře všímejte toho, co se na zahradě děje. Moniliová spála napadá především višně, třešně a meruňky. Může zasáhnout jen konec větve, ale také polovinu stromu. Poškozené, resp. napadené větve, je potřeba odstranit a spálit. Pokud byste problém ignorovali, může se vám stát, že přijdete i o celý strom.

