Jarní trávník je potřeba poprvé posekat: Kdy a proč je nejvhodnější čas?

Zima je už zdárně za námi a jarní sezona v plném proudu. Což s sebou přináší i první sekání trávy. Víte, kdy je na to nejlepší čas? Poradíme vám s tím.

Už nám to opět začíná… Sekání trávy není sice moc oblíbenou činností, ale to nemění nic na tom, že je to velice důležitá činnost, pokud tedy vyžadujete úhledný a oku lahodící trávník.

Začněte dokonalým vyčištěním a zbavte trávník zbytků loňského listí, polámaných větviček ze stromů a všech odumřelých částí travnatého porostu. Zdroj: shutterstock.com

Proschnutí půdy

Po zimním období se začne pomalu trávník probouzet až v době, kdy se půda prohřeje alespoň na 5°C. I tak jí dejte ještě čas do doby, než se denní teploty začnou pohybovat nad 8 °C a země proschne.

Úklid a vertikulace trávníku

Než posekáte, rozhodně z trávníku odkliďte spadané listí, větvičky a jiné nečistoty, které se po zimě na trávě zjevily. Pro někoho samozřejmost, ale v tomto období se vyplatí použít vertikutátor, protože provzdušnění zeminy je důležitý faktor pro správný a rovnoměrný růst trávy. Nože by měly být nastaveny pouze 2 – 3 mm pod zem.

Kdy tedy vyrazit?

Jakmile tráva povyroste o 1/3 své délky, můžete nastartovat sekačku. První sekání se zajisté bude odvíjet i podle dané lokality a aktuálního počasí. Někde to bude už v dubnu, ale někde až v půlce května. Nesekejte na příliš krátkou délku, mohlo by se stát, že by se vlivem nočních mrazíků mohl narušit travní kořenový systém. Na jaře je lepší a výhodnější sekat častěji na delší stébla, než jednou za čas fiknout trávu příliš u země.

Co k sekání používat

Nejrozšířenější je sekačka na trávu, ať už elektrická nebo benzinová. Můžete si vybrat mezi vřetenovou a rotační sekačkou. Jaký je v nich rozdíl?

Vřetenová sekačka – přirovnává se ke střihu trávy nůžkami, sečení probíhá střihem mezi dvěma břity, jsou šetrné a přináší kvalitní výsledky

Rotační sekačka – dochází spíše k urážení stébla, to dost často zažije šok a začne žloutnout, sekání je rychlé, investice je rozhodně nižší než u sekaček vřetenových

Trávník jako ze žurnálu - za ním stojí tvrdá práce. Zdroj: Shutterstock

Existují i další pomůcky, se kterými se tráva seče:

Strunová sekačka – ta se hodí do špatně přístupných míst, například do svahů

Bubnová sekačka – na dlouhou přerostlou trávu, na louku

Robotická sekačka – nabývá na popularitě, vhodná na menší a rovné plochy

Ruční pohon – kosa byla dříve samozřejmostí, nyní se k ní spousty lidí opět uchyluje, ale musíte se naučit správný styl sekání

Rozdělení trávníků a jak často je sekat

Parkové trávníky – 8 - 10x ročně

Účelové trávníky – 1 – 3x ročně

Kobercové trávníky – 12 – 20x ročně

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.drevostavitel.cz, www.chytre-bydleni.cz