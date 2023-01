Ptačí budky: Toto byste s nimi právě teď měli udělat, jinak se tam ptáci nevrátí

Pravidelná péče o ptačí budky zajistí jak jejich dlouhou životnost, tak i ochranu pro ptáky a jejich mláďata. Pokud se o budky nebudete řádně starat, mohou se pro opeřence stát dokonce nebezpečnou pastí. Zkontrolujte proto jejich technický stav a odstraňte veškeré závady, které najdete.

Zimní období je skvělým časem pro čištění ptačích budek, jelikož se nemusíte bát, že narazíte na nějakého jejich obyvatele. Budky po hnízdící sezoně potřebují vyčistit, protože se v nich nachází kupa slámy, větviček, peří nebo chlupů, které ptáci použili jako stavební materiál. Další hromadění by budku příliš naplňovalo a ve výsledku by mláďata mohla z budky vypadnout.

Vyjměte veškerý obsah ptačí budky

Co všechno se skrývá v ptačích budkách kromě ptáků, můžete vidět ve videu:

To první, na co nesmíte zapomenout, je mít na rukách ochranné rukavice a dlouhý rukáv z hygienických důvodů. Až poté se pusťte do čištění ptačí budky. Po otevření vyndejte staré hnízdo, někdy se v budce mohou vyskytovat také vosí nebo sršní hnízda. Pomocí smetáčku a špachtle skvěle vyčistíte rohy a zbytky materiálu.

Celý vnitřek ptačí budky je zapotřebí vyčistit, aby se ptáci mohli znovu vrátit. Zdroj: Shutterstock

Na hodně znečištěnou budku použijte mýdlo

Je možné, že narazíte na opravdu znečištěnou budku. V takovém případě se nebojte použít mýdlový roztok a horkou vodu. Vezměte si také kartáč, kterým celou budku krásně vymyjete. Nakonec je potřeba, aby ptačí budka pořádně vyschnula, jinak by mohla začít plesnivět. Těmito kroky zbavíte ptačí budku zárodků různých nemocí i parazitů, kteří negativně ovlivňují růst a sílu mláďat.

Zkontrolujte technický stav ptačí budky

Stejně jako čištění, tak i kontrola technického stavu ptačí budky je velmi důležitým krokem. Může se stát, že má budka upadlou střechu nebo nějaká část odstává. Drobné závady lze jednoduše opravit. U těch větších, jako je prasklá střecha nebo vyklovaná díra od strakapouda, je na místě výměna celé střechy nebo stěny.

Ptačí budka slouží pro ptáky jako úkryt a ochrana před predátory. Zdroj: Ludmila Korešová

Poslední drobné detaily

Až budku zrenovujete, ujistěte se, zda jste všechny stěny i střechu dostatečně upevnili. Stejně tak se přesvědčte, jestli jste systém otevírání správně uzavřeli a budoucí obyvatelé tak budou naprosto chráněni před jakýmkoliv predátorem. Zkontrolujte také vletový otvor, aby nebránilo nic ptákům dostat se dovnitř. Posledním krokem je pověsit budku zpět na své místo. Upevněte ji tak, aby nehrozilo její zřícení. A máte hotovo. Uvidíte, že s k vám na jaře ptáci rádi vrátí v nové hnízdící sezoně.

Zdroj: birdlife.cz, zelenadomacnost.com, priroda-zahrada.cz, unikyzaprirodou.cz