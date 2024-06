Chcete si na zahradě vystavit ptačí budku, ale nevíte, jak na to? Zde je pár rad, kam a jak zavěsit ptačí budku, aby se k vám nastěhovali ptáci, kteří budou strážit vaši zahradu, podívejte.

Ptačí budky nejsou jen domovem pro ptáky, pro vás mohou mít také několik výhod. Tou největší je bez pochyby to, že zahradní ptactvo bude vaši zahradu chránit před různými škůdci, kteří ničí vaši zahradu. Důležité však je, aby tato spolupráce s ptáky mohla fungovat, abyste věděli, kam a jak budku zavěsit, aby se vám v ní zabydleli ptačí pomocníci. Není to tak těžké, jak se zdá.

Video, jak a kam správně umístit ptačí budky, najdete na Youtube kanále Zelená domácnost:

Kam zavěsit ptačí budku

Odpověď na to, kam zavěsit ptačí budku, je asi jasná. Na stromě. I v tom se však mýlíte. Možná je to překvapující, ale ptáci vám budou mnohem vděčnější, když budku zavěsíte například na zeď vašeho domu. Na stromech se totiž ukrývají veverky, které mohou vlézt do budky a nadělat tam ptáčkům pěknou paseku. Proto je lepší pro zavěšení ptačí budky vybrat takové místo, kam se žádný z predátorů nedostane, ani veverky.

close info Shutterstock.com zoom_in Ptačí budku je nejlepší umístit ne na strom, nýbrž na zeď vašeho domu či stodoly. Jedině tak budou ptáci opravdu v bezpečí před predátory.

Když už víte, kam budku zavěsit, je důležité vypočítat, jak vysoko. Je důležité vědět, že ptáci si k hnízdění vybírají místa, která jsou dostatečně vysoko, aby byli chráněni před různými predátory. Proto se ujistěte, že budku zavěsíte minimálně 2 metry vysoko.

Ideální jsou konkrétně 2-3 metry od země. 4 metry jsou naopak příliš vysoko. Co se ještě týká umístění, dávejte si pozor, abyste budku postavili na takové místo, kam nebude moc pražit slunce, a při větrech na podzim a v zimě do ní nebude foukat.

Jak se o budku starat

Pokud se u vás v budce někdo zabydlel, je také důležité, abyste se o hosty řádně starali. Občas jim nasypejte ptačí zob, obzvláště, až budou mít mláďata. Jakmile mláďata i rodiče opustí svůj příbytek, důkladně jej vyčistěte a vyvětrejte, abyste jej tak připravili pro další opeřené návštěvníky.

