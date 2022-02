Návod, jak vyrobit úplně jednoduché, krásné a praktické krmítko

Vybudováním krmítka uděláte nejen něco pro ptáčky, ale taky hodně pro sebe. Sledování nebo dokonce focení sýkorek, červenek nebo vrabců při krmení je totiž parádní zábava.

Postavením krmítek opravdu uděláte víc, než „jenom“ nakrmíte hladové. Pozorování ptáčků je určitě dramatičtější a zábavnější než Most a Přátelé dohromady, už proto, že jejich život je skutečný, a ne vymyšlený scenáristy. Když po nich jde kočka, je to doopravdy... Však se také ptákům věnuje rok od roku víc lidí, kteří oceňují jejich nenápadné spolužití s lidmi a krásu tvarů i letu. Můžete se k nim přidat a obohacovat třeba mimořádný projekt, ornitologickou databázi. Jednoduše řečeno: na birds.cz se přihlásíte a budete nahlašovat, které ptáky jste kde viděli. Není to zdaleka aktivita jen tak pro efekt! Každý záznam, a už jich je tam přes milion, slouží v kombinaci s ostatními jako jedinečný podklad pro vědeckou práci i ochranu přírody. Už jde o stovky případů, kdy údaje posloužily při rozhodování státní ochraně přírody nebo byly podkladem pro vědeckou práci. Databázi provozuje Česká společnost ornitologická veřejně, takže se do ní může podívat a její data používat kdokoli.

Ptákům se věnuje rok od roku víc lidí, kteří oceňují jejich nenápadné spolužití s lidmi a krásu jejich tvarů i letu. Zdroj: Shutterstock.com

Co byste řekli, jací ptáci jsou uvedení nejčastěji? Je to špaček obecný, lyska černá a kachna divoká. Mimochodem hodně důležité jsou informace o tom, kdy ptáci odlétají do teplých krajin a přilétají z nich. Je to proto, že tato data se historicky posunují, což bohužel svědčí o zásadních změnách klimatu. Data příletů a odletů jsou velkým argumentem na straně klimatologů. Když byste chtěli pozorovat, vyberte si spíš horší než lepší počasí. Když je totiž krásný den, ptákům se taky líbí a obvykle neposedí na místě, zatímco v chladnějším temném počasí se usadí na větvi nebo na rybníce.

P.S.: A proč vlastně ptáci na zimu odlétají? Logicky proto, že tady nenajdou své jídlo, tedy hmyz nebo ovoce. Ale proč tedy v teple nezůstanou, když jídla je dost? Odpověď je jednoduchá. Na severu, kde je mírné léto a dny jsou dlouhé, je jednodušší vyvést mláďata než na horkém jihu plném predátorů.

Základem je sklenice a kolo s vydlabanými důlky. Zdroj: Alena Hrbková

Návod na restauraci

Jejím základem je velká zavařovací sklenice. Konstrukce vám sice dá trochu víc vyměřování, ale vyplatí se to. Kraj kulatiny o průměru 16 až 20 cm seřízněte na obě strany od středu pod úhlem cca 45 stupňů do tvaru stříšky. Pak stříšku z kulatiny odřízněte tak, že spodní kraj bude v celém kulatém průřezu asi 3 cm vysoký.

Ze stejné kulatiny uřízněte ještě kolo o výšce 5 až 7 cm. Do něj vyvrtejte plochým půlkulatým vrtákem čtyři důlky rozmístěné do čtverce. Středy protilehlých důlků by měly být od sebe ve stejné vzdálenosti, jako je průměr hrdla zavařovací sklenice. Mezi důlky vyvrtejte skrz celé kolo čtyři otvory o průměru větším, než je provázek, na kterém krmítko bude viset. Vzdálenost protilehlých otvorů musí být o trochu větší, než je průměr sklenice v její nejširší části. Přiložte stříšku na spodní díl a z druhé strany si naznačte místa otvorů, pak stříšku v těchto místech provrtejte stejným vrtákem tak, aby se otvory kryly.

Vrchním i spodním kolem provléknete provázek. Zdroj: Alena Hrbková

Uřízněte si dva stejně dlouhé pevné provázky a provlékněte jejich konce stříškou dolů, u spodní částí krmítka jedním otvorem dolů a vedlejším nahoru a stříškou nahoru. Pokud je provázek třepivý, omotejte konce před navlékáním lepicí páskou.

Nakonec umístěte sklenici se semínky. Zdroj: Alena Hrbková

Krmítko otočte, naplňte sklenici po okraj semínky, udělejte mezeru mezi stříškou a kolem a sklenici mezi ně vložte. Přitlačte stříšku ke sklenici i kolu, celé krmítko otočte a volné konce provázků svažte. Uzel by měl být v takové vzdálenosti od stříšky krmítka, aby šla sklenice vyjmout a znovu naplnit. Pak krmítko zavěste. Semínka se sama nasypou do vyvrtaných důlků a jak budou ptáci důlky vyzobávat, semínka se budou ze sklenice sama dosypávat.

