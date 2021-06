Úžasný ptačinec: Neničte ho, není to plevel, ale skvělá léčivka. Jak jej použít?

Všichni to známe. Přes veškerou pečlivou práci na zahradě, nikdy nepřestane boj s rostoucími rostlinami, které jsou, jak se zdá na první pohled, nevítané. Urputný plevel, který se nechce vzdát! Je však jen nežádoucí? A musí končit na kompostu bez dalšího využití?

Téměř nic v přírodě není zbytečné a jen tak pro nic za nic. Týká se to i rostlin, které vyrůstají všude tam, kde se nám to nehodí. Co to vlastně plevel je? Samovolně rostoucí trávy, květiny, někdy i byliny, které berou místo námi upřednostňovaným a pěstovaným rostlinám. Možná to víte, možná ne, ale v přírodě mají nezastupitelnou funkci. Pokud zahradník chápe i ctí přírodní procesy a umí jich moudře využívat, zužitkuje správným způsobem i ty „zatracené“ plevely.

Ptačinec žabinec – plevel nebo léčivka?

Název je jako zaklínadlo z pohádky, který nezní úplně lichotivě, ale tento plevel je zároveň dost prospěšnou rostlinou. Určitě ji znáte! Je to takový ten stálý plevel, který se nesnadno vytrhává, protože ho nemáte za co chytnout a stále se vám zamotává do hrabiček. Prostě jeho likvidace je dost obtížná. A hlavně? Roste stále dokola. Možná to nevíte, ale ve skutečnosti je to velmi užitečná a jedna z nejvýživnějších bylin, kterou byste měli spíš pěstovat!

Ptačinec roste v lesích, polích i zahradách. Zdroj: Profimedia.cz

Jak vypadá a kde všude na něj narazíte

Je to jednoletá rostlina, která bujně roste v lesích, polích i zahradách. Řadí se k nejrozšířenějším plevelům nejen v naší republice, ale po celém světě. Drobné, svěže zelené vejčité lístky jsou v dolní části lodyh řapíkaté a na krátkých křehkých stvolech, zakončených bílými něžnými kvítečky ve tvaru hvězdičky. Daří se mu v dostatečně vlhkých půdách, velice dobře se vysemeňuje a dokáže vytvořit doslova neprodyšný koberec. V tomto ohledu je prostě neuvěřitelný! Má schopnost rozmnožit se ročně v šesti generacích, vyprodukovat deset až dvacet tisíc semen z každé generace a jeho semínka mají životnost až šedesát let. A nelení ani uprostřed zimy, protože postačí pár pěkných dní a tahle odolná rostlinka ožije.

Plevel jako zdravého jídlo? Vsaďte na ptačinec, možná o něm nevíte všechno

Ptačinec má prostě neuvěřitelnou vitalitu a pověst nezničitelného vetřelce, ovšem zároveň je i chutnou zeleninou. Naši předkové ho konzumovali běžně a pravidelně. Žabinec vás může zachránit v době, kdy trh neoplývá čerstvou zeleninou. Kromě skvělé chuti se na něm cení obsah nerostných látek, které jsou velmi prospěšné. Je to lahodná křupavá bylinka výborná do jarních salátů nebo polévek, chutí trochu připomínající špenát. Nať žabince můžete servírovat i jako přílohu k masu a skvělá je i do jarní nádivky.

Ptačinec je zdrojem mnoha vitamínů a léčivá bylina. Zdroj: Profimedia.cz

Zdroj vitamínů a mimořádně léčivá rostlina

Tohle divoké koření zlepšuje trávení a skvěle působí na játra. Kromě jiného obsahuje velké množství cenných látek jako je vitamín A, C i E, rutin, betakaroten, saponiny, vápník, železo i hořčík. Za suchého počasí nasbírejte celou bylinku, nať i s lístky a květy a nasušte je na zimu, kdy se bezvadně hodí na léčbu kašle i rýmy, protože skvěle rozpouští hleny. Vůbec není špatné užívat ho preventivně. Stačí ho jen rozmixovat, zředit s vodou a užívat 1 čajovou lžičku třikrát denně. Posílíte si tak imunitu. A další bonusy? Působí silně detoxikačně a pomáhá tak při léčbě nejrůznějších kožních chorob jako je lupénka, ekzémy, mykózy, kopřivky i akné. Zároveň je účinným diuretikem neboli močopudným prostředkem. Rovněž zastavuje krvácení a zmírňuje revmatické potíže. Dokonce můžete ptačinec použít jako vynikající obklad na zanícenou kůži, kožní neduhy, bolavé klouby a svaly.

Je toho dost, k čemu je možné využít tento bujný plevel a tak ho začnete třeba i milovat.