Rozkvetlé koberce: Tyto rostliny je umí vytvořit. Jsou skvělé i do trávníku!

Spojte příjemné s užitečným a využijte půdopokryvné rostliny k opravě trávníků. Jejich pěstování není nic náročného. Rozkvetlé koberce, které umí vytvořit, skvěle nahradí i trávník. Dokonce v místech, kde se trávníku moc nedaří. Podívejte se.

Co si budeme povídat, udržovat trávník není žádná hračka. Stačí špatné povětrnostní podmínky, travní plíseň a z pýchy pána domu se stane jen zoufalý zelený plácek se spoustou lysin. Pokud se vám stalo něco obdobného, nemusíte zoufat. Tyhle drobné vady na kráse se dají spravit speciální směsí travního substrátu, hnojiva a travních semen. Ale daleko zajímavější je využít půdopokryvné rostliny. Víte, o co jde?

Vyberte si půdopokryvné rostliny na vaši zahradu. Na videu uvidíte ty nejoblíbenější:

Květinové záplaty

Tenhle typ rostlin vytváří květinové koberce, které v případě poškozeného trávníku mohou působit jako stylová květinová záplata. Výhodou tohoto porostu je, že je nízký (jeho výška se pohybuje od 5 – 60 cm), roste rychle a je nenáročný (dokáže přežít i v horší půdě) Proto se využívá jako zeleň do těžko dostupných míst zahrad, kde by údržba normálních travin či rostlin byla už komplikovaná. Půdopokryvných rostlin existuje řada druhů. My vám teď představíme ty nejzajímavější:

Půdopokryvné rostliny ozdobí trávník. Zdroj: Profimedia

Barvínek menší (Vinca minor)

Tahle trvalka vás upoutá fialovými květy a stále zelenými listy. Dorůstá do výšky 10 – 15 centimetrů a pomocí oddenků, které mohou dosahovat délky až 80 centimetrů, vytváří krásný rostlinný koberec. Barvínek bude šťastný, když mu dopřejete polostín nebo stín a pak je jen na vás, kam ho upíchnete. Sluší mu to ve skalkách, ale i pod stromy a keři, kde vytvoří doslova pohádkovou atmosféru.

Barvínek menší můžete pěstovat na skalce i v květináči. Zdroj: Profimedia

Kakost oddenkatý (Geranium macrorrhizum)

Na zahradě působí trochu jako velká voda. Má bílé, červené nebo růžové květy a výrazné zelené listy s roztomilými chloupky. Musíte si ho všimnout, už kvůli výšce 40-50 centimetrů, která z něj činí výrazného obyvatele vašeho pozemku. Kakost má rád slunná místa i polostín. Chybu neuděláte, pokud ho umístíte pod stromy nebo velké okrasné keře.

Kakost oddenkatý nejlépe vynikne pod stromy. Zdroj: Profimedia

Rožec plstnatý (Cerastium tomentosum)

Patříte mezi romantické duše? Pak rožec je sázkou na jistotu. Jeho drobné bílé květy v kombinaci se stříbrnošedými listy vás jednoznačně vezmou za srdce. A nebojte se, nejde o žádného obra. Rožec dorůstá maximálně do výšky 20 centimetrů. Rád se vyhřívá na slunci a snese i delší sucho. Kupodivu není taková citlivka na chladné teploty, takže se o něj nemusíte tak bát. Díky jeho schopnosti přežití je vhodné ho zasadit do svahů nebo na hůř dostupná místa vaší zahrady, které spolehlivě okrášlí.

Rožec plstnatý vás okouzlí plejádou bílých květů. Zdroj: Profimedia

Tařička (Aubrieta)

Tak tuhle krásku nemůžete minout! Má fialové květy, které dosahují výšky až 10 centimetrů a prakticky je nepřehlédnutelná. Tařička vytváří květinové koberce, ale i bochánky (záleží, kam ji umístíte). Nádherná je v mísách, na skalce nebo jako výplň problémových ploch. Její plazivé výhonky se uchytí prakticky kdekoli. Určitě toho využijte!

Tařička ozdobí okraje zahradních schodů. Zdroj: Profimedia

