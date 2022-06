Chytré triky, jak už teď zabránit pukání plodů rajčat: Pomůže PET lahev

Hýčkáte si své rajčatové keříky a těšíte se na úrodu sladkých červených plodů? Často se stává, že začnou znenadání pukat, a to i když jsou ještě zelená a teprve dozrávají. Jak tomu předejít?

Pukání rajčátek během dozrávání, ale i když už jsou červená a vybízejí ke sběru, je nepříjemnost, která se projeví nejen jako kosmetický defekt, ale má vliv i na chuť rajčete. Navíc se prasklinou dovnitř plodu dostanou choroboplodné zárodky, především houbových infekcí. Můžete tak přijít o krásné plody, ale také o celou rostlinu.

Hrozí, že přijdete o všechny plody. Zdroj: Profimedia

Špatná zálivka

K praskání rajčat dochází nejčastěji z důvodu nepravidelného zalévání. Zálivka rajčat je totiž tak trochu věda. Pokud začnete lajdačit a rajčata zaléváte, když už je zemina kolem suchá jako troud a ve snaze odčinit své hříchy rostlinu ve vodě skoro utopíte, můžete si být jisti, že se praskliny na plodech dříve nebo později objeví.

Praskliny jsou vstupní branou pro choroby. Zdroj: Profimedia

Nadbytek vody

Rostlina se totiž s výkyvy přísunu vody těžko vyrovnává, není schopna vstřebat nadbytečnou vodu a pletiva plodu prasknou. S těmito problém se potýkají zahrádkáři, kteří pěstují rajčata volně na záhonech a přijde období sucha, které vystřídá období silných dešťů. Ideální je mít rajčata v nádobách, nebo někde pod střechou či ve skleníku, kde můžete zálivku regulovat sami a nemusíte spoléhat na rozmary přírody.

S nadbytkem vody se rostlina těžko vyrovná. Zdroj: Profimedia

Zalévejte vždy rovnou ke kořenům

Je také důležité, kdy během dne nejlépe zalévat. Vždy to dělejte brzy ráno a pak večer, kdy nejsou rostliny vystaveny přímému slunci. Voda by měla směřovat rovnou ke kořenům, nekropte listy, a už vůbec ne plody.

Kapková závlaha pomocí PET lahve

Ideální je kapková závlaha vedoucí hadicemi přímo ke kořenům rajčat. Ale poradíte si i bez nákladného zavlažovacího systému. Jednoduše zapusťte do hlíny k rajčatům plastovou láhev „vzhůru nohama" s uříznutým dnem (to bude sloužit jako nálevka) a dírkou ve víčku. Do nádob nalijte vodu, která bude směřovat rovnou ke kořenovému balu. Vodu do PETky průběžně doplňujte, zálivka tak bude nepřetržitá, mírná a rovnoměrná.

Zálivka musí směřovat přímo ke kořenům. Zdroj: Profimedia

