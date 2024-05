Dita Hořáková 9. 5. 2024 clock 5 minut video

Krmítko v zimě najdeme už skoro na každé zahrádce. Avšak ptáci, stejně jako i jiní obyvatelé našich zahrad, zrovna tak jako živiny potřebují i vodu.

Kromě pití hraje voda důležitou roli i v jejich očistě, a zvláště v horkých dnech má zdroj vody pro ptáky neocenitelnou hodnotu, protože mnoho přirozených zdrojů vysychá.

Zdroj: Youtube

Ptáci však potřebují vodu i v zimě, kdy mohou být její zdroje v přírodě pro změnu zamrzlé. Pokud nemáte v blízkosti zahrady rybník nebo potok, je i malé pítko vítanou pomocí nejen pro ptáky, ale i další zvířata. Některá pítka jsou tvarována tak, že je bez rizika utopení mohou používat i včely, čmeláci a další užitečný hmyz. Jaké pítko si vyberete vy?

Voda po celý rok

Možností, kterak nabízet ptákům vodu, je opravdu mnoho. Pítko může být naprosto obyčejné, nebo se stát ozdobou vaší zahrady. Ta menší lze umístit i na parapet okna či na balkon (pozor, vždy zabezpečte blízké skleněné plochy proti nárazům ptáků do skel).

Jako nejjednodušší pítko poslouží mělká misku s vodou (či třeba podmiska pod květináč), do které položíte několik kamenů. Ty zabrání utonutí hmyzu, který do misky může spadnout. Můžete však sáhnout i po nápaditějším řešení, které splní i vaše estetické nároky.

Na trhu jsou dnes nejrůznější keramická či plastová pítka, ať už se porozhlédnete v obchodech, nebo po originálních dílech výtvarníků.

close info BernadetteB / Shutterstock zoom_in Do pítka vždy rozmístěte pár kamenů, které zabrání utonutí případného hmyzu

Nejlepší je pítko, které ptáci využívají pravidelně, mohou se v něm koupat i napojit a není nebezpečné pro ně ani pro hmyz a další zahradní živočichy.

Pítka se liší dle materiálu (keramická, betonová, plastová, kovová), velikosti (drobná, střední, velká) a umístěním (k postavení, připevnění na zábradlí, napíchnutí na tyč nebo k zavěšení).

Pítko by nemělo mít příliš mnoho hlubokých rýh, ve kterých by se udržovala nečistota.

Nedoporučujeme pítka kovová, která se v létě příliš zahřívají a v zimě namrzají.

Bezpečné napajedlo

Pokud má pítko dobře plnit svou funkci, je důležité, aby bylo bezpečné a nehrozilo, že se v něm ptáci utopí či se zraní. Lehce vyvýšené místo zaručí, že se budou cítit v bezpečí, a skutečně – budou z něj mít větší přehled o svém okolí.

Pokud máte kočku nebo k vám na zahradu chodí sousedova, určitě nedávejte pítko na zem. Spíše ho umístěte podobně jako krmítko třeba na tyč. Pozor na to, že v místě, kde může na ptáky číhat kočka, se stane pítko spíše pastí.

close info helen Reid / Shutterstock zoom_in Hloubka napajedla by měla být maximálně 8 cm

Důležitá je i hloubka takovéhoto napajedla, která by měla být přibližně 5 až 8 cm. Na dno můžete umístit i drobné kameny, které vykukují nad hladinu a umožní bezpečné napojení i hmyzu.

Ideální umístění

Pítko by mělo být ve stínu, protože na slunci se voda rychle kazí a odpařuje, a na přehledném místě. Asi 5 metrů v jeho okolí by neměly růst keře, ve kterých by mohla číhat třeba kočka. V delší vzdálenosti je však přítomnost stromů nebo keřů žádoucí.

Ptáci po koupeli rádi využijí úkryt, ve kterém si v klidu vysuší peří a natřou si jej sekretem kostrční žlázy, aby jim nepromokalo. Pítko také neumisťujte do blízkosti prosklených ploch, do kterých by mohli ptáci narazit. Chcete-li na ně mít výhled, opatřete skla nálepkami, aby je ptáci viděli.

Dejte také pozor na nejrůznější nádoby v zahradě, jako jsou sudy na dešťovou vodu. Vždy je opatřete krytem, například roštem nebo pletivem, aby nedocházelo ke zbytečnému utonutí nejen ptáků, ale i dalších živočichů.

close info SukHon / Shutterstock zoom_in V letních měsících by pítko mělo být ve stínu, aby se voda rychle nekazila

Zimní žízeň

Nezapomínejte, že ptáci potřebují pít i v zimě. Zejména v mrazivých dnech pro ně bývá těžké najít zdroj vody. Aby voda v pítku nezamrzala, můžete do ní položit malý míček. I s drobnými záchvěvy větru se bude po hladině pohybovat a kolem sebe udrží alespoň trochu vody nezamrzlé.

Někdy také pomůže obalit pítko polystyrenem. Při déletrvajících mrazech nezbude nic jiného než vodu častěji měnit, aby vydržela aspoň nějakou dobu v tekutém stavu.

Radost i starost

Stejně jako o krmítko je důležité se o pítko starat – čistit ho a pozorovat, zda se v blízkosti nevyskytují nemocní ptáci. Vodu vyměňujte nejlépe denně, minimálně jednou za týden misku vydrhněte rýžákem.

Pokud se v ní usazují řasy, použijte roztok octa a vody v poměru 1: 9. Odměnou za tuto péči vám bude každodenní podívaná na pijící a koupající se ptáky. Často mezi nimi objevíte i plaché a skrytě žijící druhy, o jejichž přítomnosti na zahradě jste neměli ani tušení.

close info Evelyn Joubert / Shutterstock zoom_in Pítko neslouží ptákům pouze pro napojení, velmi rádi se v něm v teplých dnech i vykoupou

Kde berou ptáci vodu?

Některé druhy ptáků přijímají tekutiny i ve formě dužnatých plodů, kosi nebo drozdi jsou vděčnými konzumenty jablek a různých bobulí.

O autorce Autorka Dita Hořáková vystudovala na Přírodovědecké fakultě UK zoologii se zaměřením na ornitologii. Pracuje v České společnosti ornitologické, birdlife.cz.

Ptáci, kteří se specializují na hmyz, například datli nebo strakapoudi, získávají tekutiny z larev/housenek (spolu s velkou dávkou bílkovin). Ptačí jídelníček se ale v průběhu roku mění, většina ptačích hmyzožravců se v zimě přeorientuje na semena a ořechy, takže z pítka s čistou vodou může dříve nebo později profitovat každý pták.

Zdroj: časopis Receptář, birdlife.cz