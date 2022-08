Pyl je elixírem mládí a přírodní multivitamin: Jak se jím očkovat proti rýmě?

Včely neživí královnu a larvy jen nektarem, ale také pylem. Je totiž zdrojem bílkovin, aminokyselin, vitaminů, minerálů a enzymů.

Pyl jako skvělý přírodní multivitamin a všestranný minerál může pomoci i nám. A to právě díky včelám. Jsou porostlé spoustou hustých, jemných a větvených chloupků, aby se pylem celé obalily, když navštíví květ. Z těla ho pak hřebínky na nohou sčesávají do takzvaných rousků, které shodí do pláství v podobě kompaktních kuliček. Do jediného rousku se vejdou až 4 miliony droboučkých pylových zrn.

Další práce se ujmou mladé včely v úlu, rousky dále pěchují a obohacují výměšky. Díky jejich práci pyl projde fermentací, mléčným kvašením, které v méně dokonalé podobě provádíme se zeleninou, nejčastěji zelím. U pylu i u zeleniny má fermentace stejný účel – potravu dokonale zakonzervovat, a navíc ji učinit stravitelnější. Takto zpracovaný pyl se nazývá plástvový nebo také perga a je pro lidské zdraví nejcennější. Mateří kašička, kterou včelky krmí královnu, projde ještě dalším náročným zpracováním, její základ ovšem tkví rovněž v pylu.

Elixír pro dobrou kondici

Zastoupení látek, které pro zdraví a dobrou kondici naše tělo potřebuje, je v pylu opravdu komplexní. Získáme z něj vitamin A, celou řadu vitaminů B včetně vzácného B12 , dále vitamin C, D, E a v plástvovém, tedy fermentovaném pylu je i vitamin K. Z minerálů je zde zastoupen hořčík, draslík, vápník, zinek, železo, jod, měď, síra či fosfor. Dále pyl obsahuje 18 z 21 aminokyselin, které se vyskytují v našem těle, a osm je přímo esenciálních, tedy těch, které si neumíme vyrobit a musíme je přijmout spolu s potravou. Není proto divu, že pyl pomáhá při oslabení, vyčerpání, urychlí rekonvalescenci, posílí při rozmanitých chronických problémech. Užívá se obvykle lžička (děti a drobné osoby) či lžíce (velcí dospělí) denně.

Domácí očkování pylem?

Je pyl vhodný i pro alergiky? Ačkoli v trávicím traktu nezpůsobí stejné reakce jako na sliznicích dýchacích cest, stále může zbytečně zatěžovat imunitní systém. Lidé trpící alergií na pyl by se mu proto měli raději vyhnout. Někdy je pravidelná konzumace naopak doporučována jako „očkování“ proti senné rýmě. Ovšem účinnost a bezpečnost této metody je velmi nejistá. Nikdo totiž není alergický na veškerý pyl, ale pouze na některé skupiny rostlin. A ty nemusí být v daném pylu vůbec zastoupeny. A i kdyby byly, a při cestě trávicím ústrojím působily tak, jak si přejeme (což je velmi nepravděpodobné), nelze stanovit žádné přesné a vhodné dávkování. V tomto ohledu jsou vakcíny z rukou alergologa skutečně racionálnější volbou – obsahují přesně to, co potřebujeme a podkožní dávkování se řídí našimi konkrétními potřebami. Tato takzvaná desenzibilace bývá skutečně účinná, trvá však několik let a vyžaduje trpělivost.

