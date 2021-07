Nenáviděný pýr: Neničte ho, je to léčivý poklad. Co s ním udělat po vypletí?

Pýr plazivý je vytrvalá a invazivní bylina, která se ze zahrad těžko odstraňuje. Proto je považován za agresivní plevel. Avšak je také úžasnou léčivkou. Posiluje organismus a léčí běžné nepříjemné neduhy.

Zdroje: lindamahelova.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, living.iprima.cz, www.rehabilitace.info

Pýr pochází z Evropy, severní Afriky a mírného podnebného pásu Asie. Díky své odolné povaze se však rozšířil do celého světa. Vyrůstá na všech typech půd a v Čechách se vyskytuje v nížinách i v horských oblastech. Zahrádkáři i zemědělci ho nenávidí z několika důvodů. Omezuje jiné rostliny, zastiňuje je, svým bohatým kořenovým systémem jim odebírá vláhu a živiny a v neposlední řadě vylučuje do půdy alelopatickou látku, glykosid agropyren, jež potlačuje vývin ostatních rostlin.

Jak pýr plazivý vypadá

Pýr roste na záhonech, na loukách, u cest, na polích i v příkopech. Dorůstá do výšky okolo jednoho metru. Má dlouhé, úzké a krásně zelené listy. Kvete v červnu až v srpnu. Květy jsou uspořádané do klasu. Pyšní se bohatě rozvětveným, hladkým a kolínky odděleným oddenkem.

Pýr plazivý listy Zdroj: il21/Shutterstock.com

Léčivá síla pýru

V přírodní medicíně se využívají jeho diuretické, metabolické a laxativní účinky. Hojí močové cesty, jaterní tkáň, posiluje plíce a působí protirevmaticky. Skvěle také podporuje detoxikační orgány.

Pročišťuje tělo

Pýr se podává při nemocech vylučovacích orgánů, při žlučníkových potížích nebo při chorobách jater a sleziny. Odstraňuje z organismu solné usazeniny. Pravidelné pití čaje z pýru pomáhá rozpouštět ledvinové a močové kameny a odplavovat písek. Také čistí krev a zmírňuje otoky. V lidovém léčitelství se traduje, že tato bylina pomáhá zregenerovat tělo po léčbě antibiotiky, chemoterapii a mírní následky mírnějších otrav.

Snižuje cholesterol

Významnou vlastností je také snižování hladiny cholesterolu a cukru v krvi. Navíc pomáhá odbourávat tuk z jater.

Na ekzémy

Pýr můžete používat zevně, pokud vás trápí ekzémy, atopická dermatitida, lupénka nebo vyrážky. Používá se odvar z oddenku ve formě obkladu.

Odvar z oddenků pýru

Odvar se připravuje z čerstvých nebo usušených oddenků. Lžíci nakrájených oddenků zalijte půl litrem studené vody a přiveďte k varu. Vařte pod pokličkou 5-10 minut. Poté sporák vypněte a bylinu nechte ještě chvíli louhovat. Odvar přeceďte. Čaj užívejte 2-3 krát denně po dobu 2-3 týdnů.

Šťáva z listů pýru

Zpracovat můžete i zelené šťavnaté listy. Stačí, když hrst listů rozmixujete v půl litru vody. Přeceďte a přidejte lžičku kvalitního rostlinného oleje. Užívejte jednou denně po dobu 1-2 týdnů.

Sušený pýr na čaj. Zdroj: iva/Shutterstock.com

Kdy pýr sbírat

Oddenek sbírejte na podzim nebo na jaře po odkvětu. Listy na jaře. Pokud si chcete rostlinu nasbírat do zásoby, můžete si ji nasušit. Oddenek rozkrojte napůl a sušte v sušičce nebo v troubě do 40°C. Po usušení jej vložte do láhve a uzavřete. Pokud zjistíte, že natáhl vlhkost, přesušte jej. Maximální doporučená denní dávka je 100 g drogy.