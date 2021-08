Proč sypat čaj do kompostu?

Mnoho z nás si denně vychutnává šálek čaje vyluhovaného pomocí čajových sáčků. Jsou praktické a hlavně se mohou kompostovat. Je to však pravda?

Zdroje: www.lidovky.cz, prosvet.cz

Když má ráno každý člen rodiny chuť na jiný čaj, jsou čajové sáčky skvělým pomocníkem. Snadno je zalijete vroucí vodou a po vyluhování vyhodíte buď do koše nebo na kompost. Čajové sáčky jsou totiž dlouhodobě považované za kompostovatelný materiál. Nedávno však vyšlo najevo, že to nemusí být pravda. Někteří výrobci používají do svých sáčků bioplast, polypropylen nebo termoplast, které se za normálních podmínek nerozloží. Bohužel, tuto informaci ani nemusí udávat na obalu.

Mikroplasty v čajovém sáčku

Kanadská studie z roku 2019 zjistila, že pokud zalijete čajový pytlík s obsahem nylonu nebo polyethylentereftalátu (PET), po vypití jednoho hrnečku do sebe dostanete zhruba 11,6 miliard mikroplastů a 3,1 miliard nanoplastů. Na tyto mikroplasty se snadno vážou toxické látky, a ty se tak dostávají do orgánů. Tam mohou způsobit vážné zdravotní problémy. I přesto, že všichni výrobci musí dodržovat legislativní požadavky, není vyloučené, že s oblíbeným čajem vypijete i tyto mikroplasty.

Čajové sáčky jsou dlouhodobě považované za kompostovatelný materiál. Zdroj: Graham Corney/Shutterstock.com

Kompostovat nebo nekompostovat

Podle průzkumu českých blogerů a ekologických organizací můžete kompostovat sáčky pouze tří firem. Rituals, Sonnentor a Marks & Spencer. Jejich pytlíky jsou vyrobené především z rozložitelné celulózy. Ostatní firmy v určitém procesu využívají k výrobě čajových sáčků právě plasty v podobě vláken nebo činidla, které sáček slepuje.

Proč kompostovat čaj

Zelený, černý a bílý čaj pomáhá urychlovat proces rozkladu organických látek. Do kompostu ho přidávejte nejlépe ve vlhkém stavu. Je také skvělým hnojivem. Díky taninům a dusíku podporuje růst rostlin. Pokud přidáte čaj do kompostu, zvýšíte tak jeho účinnost. Čaj také láká žížaly, odpuzuje hmyz a kočky, které by mohl kompost lákat.

Zelený, černý a bílý čaj pomáhá urychlovat proces rozkladu organických látek. Zdroj: Oleksandra Naumenko/Shutterstock.com

Jak kompostovat čajové sáčky

Pokud jste si 100 % jistí, že jsou čajové sáčky, které používáte, rozložitelné, odstraňte z nich pouze kovovou sponku. Takto očištěné je přidejte do kompostu. Měly by se rozložit do půl roku. Používáte-li pytlíky, které se nerozloží, nastřihněte je a do kompostu přidejte pouze čaj.