Nejste příznivci chemie na zahradě? Pak pro vás bude jistě dobrou zprávou, že můžete dosáhnout opravdu velké úrody rajčat i bez toho, abyste jim dopřávali kupovaná hnojiva. Stačí vědět, které rostliny si mohou na zahradě pomáhat a budete mít vyhráno.

Ačkoliv si to mnohdy neuvědomujeme, i rostliny mají svoje společenstva, v nichž se jim žije lépe, a pak takové prostředí a “sousedy”, kterým by se raději vyhnuly. Na rozdíl od zvířat, nebo dokonce nás, lidí, se ale jen těžko mohou přestěhovat na místo, které jim bude lépe vyhovovat.

Od toho jsme tady my, zahrádkáři, abychom jim dopřáli optimální podmínky. To se týká i okolní nebo doprovodné výsadby, která může výrazně ovlivnit výnosy zvláště u zeleniny. Co tedy vysadit do blízkosti rajčat, abychom jich sklidili opravdu hodně?

Které rostliny jsou rády vedle sebe? Podívejte se na youtubové video od envii:

Zdroj: Youtube

Základní pravidla musíme dodržet

Nejprve si zrekapitulujme, co rajčata, stejně jako ostatní rostliny, potřebují pro svůj zdárný vývoj a tvorbu plodů. Kromě zálivky je to také dostatek živin a ochrana před chorobami a škůdci.

Kromě dostatku vody mohou rajčatům vše ostatní zajistit ti správní rostlinní přátelé, které zasadíme do jejich blízkosti. Které rostliny bychom tedy měli zvolit jako doprovodnou výsadbu právě k této zelenině?

Nezapomeňte na řepu

Chceme-li využít pozemek opravdu na maximum, můžeme jako doprovodné rostliny využít zeleninu, která nejenže pomůže rajčatům k lepším výnosům, ale sama o sobě přinese další užitek.

Jde například o kořenovou zeleninu, hlavně pak o mrkev, která svým působením narušuje půdu a tím zajišťuje lepší vsakování vody a následné zásobení rajčat. Kromě toho je půda vzdušnější, což je také výhoda. Hovoříme-li o kořenové zelenině, pak nemůžeme vynechat červenou řepu, která v tomto procesu jednoznačně hraje prim.

Ideální a navíc chutná

Červená řepa je ideální doprovodnou rostlinou pro rajčata, přičemž výhody z takového soužití budou mít dokonce obě strany. Zatímco řepa pomůže rajčatům k dostatku vláhy a lepší struktuře půdy díky větší velikosti a tvarů svých kořenů, rajčata se zase postarají o dostatek stínu, respektive ochrany před přímými slunečními paprsky, kterou řepa ke svému zdárnému růstu a vývoji potřebuje.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Červená řepa je nutričně hodnotná zelenina, která podporuje detoxikaci těla. Je bohatá na vitamíny A, B, C a K, které jsou klíčové pro zdraví očí, imunitní systém a správnou srážlivost krve.

Proti chorobám i pro větší úrodu

Kořen červené řepy navíc vylučuje chemické látky, jež mohou rajčata využívat jako přirozenou ochranu proti rozvoji plísňových a dalších chorob. V blízkosti řepy je také zajištěna lepší rovnováha půdních mikroorganismů, což je jedním z předpokladů zdárného růstu každé rostliny, a dokonce i velikosti úrody.

Proto bychom neměli při výsadbě rajčat zapomínat ani na červenou řepu, kterou nakonec také velmi dobře zužitkujeme, ať již do salátů, ke skladování na zimu, nebo na zavařování. Co víc si můžeme přát? Výhody z takového způsobu hospodaření na zahradě budou mít vlastně všichni.

Zdroje: www.thespruce.com, conovehonakopci.cz, magazin.specialnizahradnictvi.cz