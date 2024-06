Naučte se používat v zahradě masokostní moučku. Je to další eso v rukávu, které vám pomůže k fantastické sklizni! Hnojení masokostní moučkou je navíc ohromně snadné a absolutně přírodní.

Naučte se používat masokostní moučku

Rajčata i další plodiny lze přihnojovat mnoha různými způsoby. Jedním z nich je také používání masokostní moučky, což u nás není vyloženě běžné. Zběhlí však tvrdí, že je to jeden z nejefektivnějších způsobů, jak dosáhnout bohaté sklizně rajčat.

Jak začít? Základní informace o hnojení masokostní moučkou se dozvíte v tomto příspěvku z YouTube kanálu Pure Greeny.

Zdroj: Youtube

Proč je masokostní moučka skvělá?

Název je možná podezřelý, ale masokostní moučka není nic jiného než organické hnojivo vyrobené z kostí zvířat. Jde v podstatě o vedlejší produkt či maximální využití zbytků z porážky.

Masokostní moučka je bohatá na fosfor a vápník, a proto má jistě potenciál. Jde navíc o přírodní materiál, který poslouží rajčatům jako hnojivo.

Fosfor v masokostní moučce je klíčový pro vývoj kořenů. Díky dobrému kořenovému systému rostlina efektivněji přijímá vodu a živiny z půdy, což je rozhodně velké plus. Tím nepřímo působí fosfor také na celkové zdraví.

Navíc společně s draslíkem také podporuje přímo kvetení a následné tvoření plodů, což znamená více květů i větších plodů. Samozřejmě jen v případě, že budou květy opyleny a rostlina bude mít jinak dobré podmínky.

Také vápník je důležitý, a to speciálně u rajčat. Někdy se totiž můžete setkat se zasycháním plodu od špičky, což vypadá jako hnědá nebo černá skvrna. Bývá také zaměňována za plíseň, ale jde o projev deficitu vápníku.

Živiny se navíc uvolňují pozvolna a dlouho, což je pro rostlinu po všech stránkách výhodnější.

Naučte se používat v zahradě masokostní moučku. Prospívá rajčatům i dalším plodinám.

Jak masokostní moučku používat?

Hrst masokostní moučky můžete přidat do jamky již při sázení rajčat. Pokud jste tak ale neučinili, vůbec nic se neděje. Moučku je možné přidat do půdy, jako jste to viděli v příspěvku, ale také jí můžete zalévat.

Další možností je vytvořit tekuté hnojivo prostým rozmícháním v konvi s vodou. Rozpusťte přibližně 100 gramů masokostní moučky v 10 litrech vody a nechte odstát přes noc. Následující den můžete touto směsí zalévat rostliny. Toto hnojivo používejte jednou za měsíc.

Kromě použití masokostní moučky je důležité dbát i na vhodné pěstební podmínky. Co naplat, že hnojíte, pokud chybí rostlině některá ze základních nutností. Rajčata milují slunce a ideálně by měla mít alespoň 6 hodin přímého slunečního svitu.

Pravidelná zálivka je rovněž velmi důležitá, a to nejen pro rostlinu, ale také aby rajčata nepraskala. Vyvazování rajčat, vyštipování zálistků i pletí patří k nezbytné péči, kterou však pěstitelé dobře znají.

