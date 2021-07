Skvrny a další špatné věci, co působí horko rajčatům. Jak je před ním chránit?

Se slunečním zářením a s ním spojeným přílišným horkem je to stejně, jako se vším – všeho moc škodí. Přestože rostliny potřebují slunce a teplo ke svému růstu, přílišné vedro jim velice škodí. Proto zaléváme brzy ráno a pak později večer, abychom si zahradu nespálili. A co se může stát v přílišném horku rajčatům?

Poruchy a nejrůznější choroby u rajčat mohou být vyvolány mnoha faktory, jako jsou nedostatky ve výživě, nevyhovující půda, špatné opylení. Jejich důsledkem jsou abionózy, neparazitních poruchy. Ani letošní léto, které je dosud jako na houpačce – chvíli je zima jako na jaře, chvíli nás doslova ubíjejí tropická vedra, rajčatům nebude zrovna prospívat. Výkyvy počasí totiž také přispívají k nejrůznějším onemocněním, deformacím a poruchám růstu rajčat.

Nadměrné slunce = sluneční spála

Poškození rostlinné tkáně v důsledku nadměrného vystavení slunečnímu záření – to je přesně problém, který může postihnout vaše rajčata, která jste v dobré víře vysadili na slunné místo, kam slunce svítí celý den. Sluneční spála se objevuje zejména na kůře nebo na plodech a projevuje se bílou nebo bledě žlutou skvrnou tam, kam slunce nejvíce dopadá.

Ale spále se můžeme bránit velmi jednoduše – stačí jen truhlík s rajčaty přemístit někam do polostínu, nebo zastínit část vaší zahrady, zejména v pravé poledne, kdy je vedro největší.

Vadí samozřejmě i chlad

Počasí může velice výrazně ovlivnit rajčata už od počátku výsadby, takže i sazenice je nutné vysadit ve správný čas. I chladné počasí může způsobit na rajčatech tmavé fleky a zdeformovat plody. Ale do zimních dnů máme ještě daleko, proto zůstaňme chvíli u chorob, jež mohou být způsobeny právě teplem.

Jak poznáte, že rajčata mají sluneční spálu?

Pokud se na vašich rajčatech objeví žluté skvrny, je načase jednat. Kromě přímého slunce jim ale může vadit i příliš mokrá půda nebo nadměrná zálivka. A to je právě to, co je těžké odhadnout – v horkých dnech se snažíme zajistit všem našim rostlinám dostatek vody, ale někdy to přeženeme. Pokud je vody moc, rajčata mohou začít plesnivět a uhnívají.

Takže je potřeba sledovat naši zahrádku velmi pečlivě a zareagovat hned, jak se nám něco nezdá. Je dobré sledovat listy, květy i plody. Přemístění truhlíků do stínu není náročně a může nám zachránit naši úrodu.