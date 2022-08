Rajčata mají hodně listů, ale málo plodů? Zřejmě děláte tyto chyby

Těšili jste se na hojný přísun plodů rajčat, ale nic takového se prozatím nekoná? Možná si nejste vědomí žádné pěstitelské chyby, ale! Pečlivě prozkoumejte keříky a možná poznáte, co vaši rostlinu trápí.

Takový příjemný koníček v podobě pěstování čehokoli dobrého je přínosem jak pro tělo, tak i pro duši. Je úplně jedno, zda je vaše snažení zasazeno do zeminy na zahradě nebo do vhodného kontejneru, který umístíte na balkoně v činžáku. Když se ale moc pěstiteli nedaří, zamrzí to. Vždyť jste udělali vše pro to, aby rostliny byly jako v bavlnce. A přesto se někde stala chyba. U rajčat, která vyhrávají pomyslný žebříček oblíbenosti, se například může objevit velké množství listů, ale s květy to nemusí být žádná hitparáda. A když nejsou květy, tak nejsou ani plody…

Každý pěstitel chce velkou úrodu. Co pro to udělat? Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Zaštipovali jste?

Začátečník nemusí všechny zahrádkářské fígle ještě znát. Ale víte jak to je – učený z nebe nespadl. Pokud nebudete vylamovat zálistky, rostlina nabude obřích rozměrů. A nejen to, bude vynakládat energii na růst těchto odnoží a na vytvoření kvalitních plodů jí pak nemusí zbýt síla. Dalším mínusem je nedostatek světla, protože vám rostlina vytvoří hustý porost, kam se nedostane tolik sluníčka, tím pádem plody nemají šanci dozrát tak, jak byste chtěli.

Zaštipování není jednorázovou záležitostí, musí se opakovat po celý růst rostliny. Jednoduše musíte jednou za čas keříky kontrolovat. O zaštipování zjistíte více v tomto videu, které tuhle činnost detailně popisuje:

Pěstování v kontejneru

Rajčata mají tu výhodu, že je lze s klidným svědomím pěstovat i na terase bytovky. K tomu je ale zapotřebí nějaký ten úkon navíc. Například přihnojení rostliny, neboť rajčata vysávají ze zeminy velké množství živin, což je logické. Jestliže mají příjem minimální, vyskytne se chyba – rostlina málo plodí, listy jsou poškozené a keřík je celkově slabý. Proto je zapotřebí rostlinu přihnojit, nejlépe kapalným hnojivem zhruba jednou za 20 dnů.

Rajčata pravidelně vyštipujte. Zdroj: Profimedia.cz

Nedostatek živin

Rajčata vám svůj nedostatek živin dají najevo. Podíváme se, co s rostlinou udělá chybějící prvek:

Fosfor – důležitý pro dozrávání plodů a rozvoj kořenového systému. Rostlina trpící nedostatkem fosforu má zpomalený růst, květy se začnou objevovat opožděně a v malém množství, listy mají nádech do modra.

Draslík – ten je potřebný k vývoji květů a plodů. Nedostatek se projeví tím, že se starší listy začnou zabarvovat do hněda a kroutit se. Rostlina má i mnohem menší výnosy.

Dusík – podílí se na buněčném růstu a produkci chlorofylu. Ošizené rostlině o dusík začnou žloutnout listy a nebude růst, tak jak by měla.

Železo a hořčík – chybějící Fe a Mg se projeví na listech, které budou ztrácet barvu mezi žilkami. Pro tento úkaz je používán výraz blednička nebo chloróza.

Zdroje: radimejak.cz, www.receptyprimanapadu.cz, www.pasti.cz