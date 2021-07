Samoléčba rajčat: Jak pomohou sama sobě a dalším rostlinám na zahradě

Není to tak dlouho, co jsme psali o zaštipování rajčat. Na konci našeho článku o tom, jak si pomoci k lepší úrodě, jsme zmínili i to, že vyštípnuté kousky rajčatových listů nebo větviček, tedy výštip, bychom neměli zahazovat, protože z něj lze vyrobit velmi účinný postřik proti mšicím. Pojďme na to.

Listy rajčat obsahují alkaloidy, které účinně hubí hmyz, mšice samozřejmě nevyjímaje. V těchto dnech lidem na zahrádkách, terasách či balkonech dozrávají první letošní rajčata. Mnozí ve snaze získat větší a kvalitnější úrodu zaštipují listy, které obvykle vyhazují buď do kompostu nebo kontejneru na bioodpad. To je ale velká škoda, protože se listy dají ještě využít. Na hnojivo proti škůdcům.

Co potřebujeme a jak na to

Na výrobu účinného postřiku potřebujeme

80 g nasekaných listů rajčete, ideální výštipy

namočíme je na noc v 1 litru vody

ráno scedíme a ihned postříkáme rozprašovačem mšice

do postřiku je možné přidat trochu mýdla

Příroda sobě

Tento snadný postřik je velice účinný a obdobné účinky má podle zahrádkáře Jana Nováčka také podobný postřik z heřmánku, kopřivy nebo vratiče.

„Často si říkám, jak moc je zbytečné kupovat drahé postřiky a ničit si zahrádku chemikáliemi. Příroda nám nabízí všechno sama, tak byla i vytvořena. Já osobně na škůdce využívám postřiky z bylinek a toho, co si také sám pěstuju, je to šetrné, ekologické a levné.“

Postřiky z heřmánku, kopřivy nebo vratiče se připravují stejně – tedy na 50 gramů rostliny nám stačí 1 litr vody, kde necháme rostlinu přes noc vylouhovat a ráno aplikujeme.

Mšice a válka proti nim

Mšice přitom patří k nejběžnějším, ale také nejobtížnějším škůdcům v zahradách a na balkonech. Vysávají šťávu z listů stromů, keřů i dalších květin a jejich řádění nakonec vede k úhynu napadených rostlin. Některé mšice napadají jen jeden ovocný druh, jiné si smlsnou na více druzích zeleně. Každopádně nejvíce milují mladé části rostlin, které jsou nejšťavnatější. Takže je dobré zničit je dřív, než ony zničí vše, co na zahrádce máte.

Mšice nenapadají jen rostliny venku na zahradě, ale i pokojové rostliny. I v tomto případě lze použít postřik z rajčatových listů, ale existuje jeden jednoduchý tip, jak své rostliny před mšicemi uchránit.

Jednoduše do květináče zapíchněte sirku. Síru totiž mšice nesnášejí a každé rostlině, ze které síru ucítí, se vyhnou širokým obloukem.

Takže pozor, listy z rajčat už nikdy nevyhazujte, mohou být užitečné.