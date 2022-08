Objevili jste na rajčatech černohnědý pruh? Zbystřete a hned jednejte

Jdete si ráno pro čerstvé rajče ke snídani na zahrádku a přijde šok! Na rostlině se začaly zbarvovat konce rajčat dočerna! Co to znamená? Jak je to možné?

Našli jste při kontrole keře na plodech rajčat zaschlé černé konce? Lidé si často myslí, že se jedná o plíseň bramborovou, ale není tomu tak. Uprostřed horkého léta, kdy teploty překročily nejednou 30 °C, si možná pomyslíte, že toto období je pro rajčata to nejlepší a sklízet budete nezvykle velkou úrodu. A ejhle, začernalé konce plodů vám pěkně zkazí náladu. Čím to?

Všichni pěstitelé touží po zdravé a bohaté úrodě. Zdroj: goodluz / Shutterstock

Jedna jediná příčina

Vápník. Rostlině se nedostává jednoduše tolik vápníku, kolik potřebuje. Tudíž se nejedná o žádné napadení houbovým onemocněním či škůdci. Odborný název je abiotická nekróza květního konce plodů. Může se vyskytnout na konci rajčete jako začernalá špička, ale lze zpozorovat i okrouhlé skvrnky. Každopádně i tyto skvrnky jsou vždy v květní části plodu. Za deštivého počasí skvrny vypadají šedivě a mokře, za sucha se skvrny vpáčí dovnitř plodu a mění barvu do černa. Někdy se jako další level objeví na skvrnách i houbové onemocnění.

Rostlině může chybět vápník, který v zemině nemusí být. Ale ve většině případů v půdě vápník přítomen je! Jak je tedy možné, že rostliny trpí jeho nedostatkem? Rostliny vápník z půdy nemohou přijmout z několika důvodů. Buď je to vysušením kořenového systému, anebo vysokým obsahem dusíku/draslíku v zemině. Takže si sáhněte do svědomí – nenechali jste někdy rajčata na pospas vlně veder? Pokud ano, je jasno, pokud ne, je jasno též. Jestliže kořeny vyschnou, kořeny nemají šanci vápník do rostliny dopravit, což zní logicky. Jestli má rajče přehršel dusíku či draslíku, tyto prvky příjem vápníku prostě vyblokují.

Dá se nekróze předcházet?

Prevencí může být pravidelné a dostatečné zalévání. Kořenový systém rajčat by neměl nikdy zcela vyschnout. Druhým extrémem je přemokření, které nekrózu může způsobit taktéž.

Půdě lze pomoci také vyváženým hnojením. Pozor si dejte na vysoké množství dusíku, ale opatrně i s draslíkem.

Jako prevenci lze aplikovat na list rajčat 0,5 % roztok chloridu vápenatého, a to i v případě, že už jste nekrózu na plodech našli. Zdroj: Profimedia

Jestliže se již zčernalé špičky na rostlině objevily, zkuste aplikovat na list 0,5 % roztok chloridu vápenatého, tak keříku hbytě dodáte potřebný vápník. Každopádně se tímto způsobem poškozené plody už „neuzdraví“ a je nutné je z rostliny odstranit. Chlorid vápenatý je vhodný i jako prevence.

Další možností je vybírat si k pěstování odolnější odrůdy, patří mezi ně cherry a koktejlová rajčátka. Naopak mezi nejpostiženější patří San Marzano, Corsaro F1 a steaková rajčata.

