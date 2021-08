Rajčata: Jak zabránit tomu, aby měla nevýraznou chuť?

Sklidíte s nadšením z keříku první rajčata a přijde velké zklamání – rajčata jsou nevalné a nevýrazné chuti. Jak to?! Lze tomuto jevu nějak zabránit?

Všechno si perfektně ohledně rajčat nalajnujete od jara až po sklizeň. Na začátku se pipláte s předpěstováním sazeniček, s pýchou je pak ukládáte do záhonu a staráte se o ně v teplých dnech jak o vlastního domácího mazlíčka. Vidíte první náznak zabarvení, svrbí vás ruka každý den, ale na utrhnutí vyčkáváte. Když nastane den D, slavnostně odeberete rajče z keříku, zakousnete se a… : „Co to jako je?! Kvůli tomu tady pobíhám jak blázen? Příští rok na rajčata kašlu!“

I to se stává, bohužel. Mě osobně se to letos stalo s jedním keříkem, rajčata z něho dávám nenápadně návštěvám. Ale nezatracujte pěstování rajčat! V následujících řádcích se dozvíte, čím to může být způsobené a vy se této chybě příště jednoduše vyvarujete.

Rajčata z obchodu, žádný šlágr

Jistě vám probleskla hlavou rajčata zakoupená v obchodě. Většinou to není velký šlágr. Tyto rajčata musí vydržet dlouhou cestu ze vzdálených zemí, nesmí se otlačit a nesmí začít brzy plesnivět. Takové nároky na rajčata jsou. A budou. Takže neustále budou v obchodech k dostání rajčata s nerajčatovou chutí. Rajčata z velkovýroben jsou zaměřená na množství, ne na chuť. Ale abychom nikomu nekřivdili! Pokud si trochu připlatíte a zakoupíte rajská jablíčka od pěstitelů, může se k vám dostat velice kvalitní rajče!

Rajčata můžeme sklízet průběžně. Zdroj: goodmoments / Shutterstock.com

Chyba může být v odrůdě rajčete

Možná jste jen měli smůlu při výběru odrůdy. Když si vezmete, kolik odrůd je, nemůže být přeci každá dokonalá. Možná vám ruka zabloudila v obchodě na horkou novinku, která zrovna takto má chutnat. Budete se možná divit, ale i na tomto rajčeti si jiný pěstitel může velice pochutnat. Sto lidí, sto chutí.

Netrhejte rostlině zbytečně listy

Pěstitelé – začátečníci často dělají chybku a to v zaštipování. Tedy spíš v nezaštipování. Zrovna letos jsem se setkala s pár známými, kteří na mě vyvaleně koukali, nevěděli, která bije. Pak se diví, že se rostliny košatí do obřích rozměrů, ale plody jsou malinké.

Pěstitelé dělají chybu i v odlistění rostliny. Pan Stanislav Hecht ale upozorňuje: „Listy fotosyntézou vytvářejí všechny látky, které pak najdete v plodech. Takže pokud nejsou listy, jsou rajčata jen vodnaté koule bez výrazné chuti.“

V době zrání suché listy samozřejmě odstraňujte, ale nezapomeňte také otrhat nahnilá rajčata, pravidelně rostliny kontrolujte.

Zaštipování rajčat je velice důležité Zdroj: Profimedia

Spolehněte se na vyzkoušené odrůdy

Ta nejlepší rajčata mají sice málo plodů, ale až je vložíte do úst, bude vám úplně jedno, že tak málo plodí. V posledních letech jsou „in“ rajčata zelená. Ty jsou zelená i ve zralosti. Prý patří mezi nejchutnější, stejně jako rajčata „tygrovaná“.

Pokud máte léta praxe s dobrou odrůdou, rozhodně u ní zůstaňte! K ní si můžete každoročně přibrat odrůdu novou, na zkoušku. Třeba se poštěstí a narazíte na další, stejně dostatečnou, nebo ještě lahodnější!

Pozor na přílišné zalívání

Nevalná chuť může být způsobena i přílišnou zálivkou v době dozrání plodů. Zvětší se sice objem plodu, ale zředí se jeho chuť. Doporučuje se vyčkat na proschnutí půdy u rajčat, pak jí teprve řádně prolít.

Pusťte k rajčatům slunce Zdroj: Valery Rybakow / Shutterstock

Sluníčko a hnojení je třeba

Nedobré rajče bude tehdy, pokud mu nedopřejete sluníčko. Vystrčte ho na světlo, ať přijímá sluneční energii plnými doušky.

Hnojení také přispívá k lepší kvalitě plodů. Na jaře třeba promíchejte zeminu s vyzrálým kompostem, rajčata budou vzkvétat! A samozřejmě plodit!

Zdroje: hobbymanie.tv, www.tyden.cz, nedd.tiscali.cz