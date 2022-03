Jak na to, abyste sklízeli rajčata co nejdříve? Důležitý je výběr odrůdy

Rajčata jsou asi nejoblíbenější plodovou zeleninou. Jsou nejen chutná, ale i zdravá a jejich pěstování není nic náročného. Chcete si na nich pochutnávat již za pár měsíců? Vsaďte na ty správné odrůdy.

Pěstování domácích rajčat je dnes velmi populární. A není divu! Není nad čerstvě utržené rajče, které nádherně voní a je krásně šťavnaté.

Účinky na lidské zdraví

Rajčata jsou skvělá! Jsou nejen nabušená vitamíny A, B1, B2, C a E, ale obsahují také velké množství vlákniny a minerálů, jako jsou například draslík, sodík, hořčík, fosfor a železo. V rajčatech jsou také v hojném zastoupení organické kyseliny, zejména kyselina citronová a jablečná. Díky tomu skvěle podporují krvetvorbu, chrání srdce a výborně posilují imunitu. Mají také blahodárný vliv na kvalitu kůže, vlasů i nehtů. Zároveň obsahují velké množství antioxidantů, které chrání lidské tělo před působením volných radikálů. A protože je 95 % hmoty rajčat tvořeno vodou a jejich energetická hodnota je tedy velmi nízká, jsou báječnou potravinou pro štíhlou linii.

Rajčata s tyčkami nebo keříková?

Základní rozdíl mezi jednotlivými odrůdami rajčat je v jejich způsobu růstu. Pro venkovní pěstování jsou nejlepší hlavně nižší odrůdy. Jestliže máte skleník, zvolte rajčata vyššího vzrůstu.

Rajčata jsou skvělá! Jsou nejen nabušená vitamíny A, B1, B2, C a E, ale obsahují také velké množství vlákniny a minerálů. Zdroj: shutterstock.com

Keříková rajčata dorůstají do výšky kolem 1 metru a na konci hlavního výhonu je vždy květenství. Potřebují prostor pro růst do šíře a jejich postranní výhonky se nevylamují, protože na nich rostlina nejvíce plodí. Většinou nepotřebují žádnou oporu, jsou méně náročná na váš čas a jejich pěstování je méně pracné.

Tyčková rajčata dosahují i dvoumetrové výšky, je jich více druhů a vyžadují oporu. Po celou dobu růstu, květu i po období plodnosti je nutné vylamovat jim postranní výhony, aby se rostliny nevětvily. Plodí hlavně na hlavním výhonu a tvorbou těch postranních by se rostlina zbytečně vyčerpávala.

První rajčata vysévejte klidně na počátku března

Někdo vysévá rajčata dokonce i dříve, a to už kolem poloviny února. V tomto období je však vhodné vysévat rajčata, která budete pěstovat ve skleníku. Obecně však platí, že ideální čas pro výsev rajčat k předpěstování je počátek března. Počítejte, že než budete sázet, bude to trvat tak devět týdnů.

Dejte rajčatům ty nejlepší podmínky

Aby vám rajčata řádně vyklíčila, potřebují dostatek tepla. Během dne jim vyhovuje teplota nad 20 °C, v noci by neměla klesnout pod 12 °C. Ve chvíli, kdy se děložní lístky klíčních rostlinek rozestoupí do vodorovné polohy, je to znamení, že by se měly semenáčky přepikýrovat ze sadbovače do květináčků. Velice vhodné jsou i rašelinové nádobky.

Nejrychlejší favoritkou je Matina

Většina rajčat pěstovaných venku dozrává od poloviny nebo konce července. Je jen pár odrůd, které budete moci konzumovat už na počátku července. Na prvním místě si dozajista stojí odrůda Matina. Je velmi oblíbená, výnosná, a navíc odolává většině nemocem.

Rajčata jsou nejoblíbenější plodovou zeleninou. Zdroj: shutterstock.com

Další rychlerostoucích odrůdy mají sladkou chuť

Brzkou letní sklizeň vám zaručí také odrůda Start F1, Toro F1, Valdo a raná stupická rajčata. A když si včas předpěstujete třešňová rajčata Mini, také vás včasná sklizeň nemine.

Zdroje: www.garden-cs.desigusxpro.com, www.zahradkarem.cz, www.abecedazahrady.dama.cz