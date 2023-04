Je ideální čas pohnojit sazenice rajčat a paprik: Naše babičky používaly droždí

Máte už předpěstované sazenice rajčat a paprik? Víte, kdy a čím je přihnojit? Udělejte to postaru. Stejný recept používaly už naše babičky a, panečku, jakou měly úrodu!

Začátek sezóny rajčat a paprik

Rajčata a papriky jsou oblíbenou zeleninou, kterou si může dovolit pěstovat takřka každý. I balkon nebo terasa stačí. A máte-li dvorek nebo celou zahradu, pak vám ve vašich pěstitelských plánech nic nebrání. Do vysazení rajčat a paprik ven je ještě daleko, ale už nyní můžete začít své sazeničky hýčkat.

Připravte si skvělé domácí hnojivo z docela běžných věcí, vašim paprikám i rajčatům prospěje právě na začátku sezony:

Čím přihnojovat sazenice rajčat a paprik

Po celou dobu růstu sazenic - a později i pro dozrávání plodů - musíte rajčatům, paprikám, ale i další zelenině či okrasným rostlinám přilepšovat hnojivy. Možnosti jsou v podstatě trojí.

Organická hnojiva by měla být vždy základem. Proto by měla být půda vždy kvalitní a dobře prohnojená. Rajčata i papriky patří k zelenině 1. tratě. To znamená, že jsou na živiny náročnější. Mají se proto vysazovat do půdy, která byla na podzim obohacená o hnůj. V první řadě proto zajistěte rostlinám kvalitní substrát nebo záhon, který je na pěstování zeleniny 1. trati připravený.

S přihnojování je možné začít velmi brzy. Už při výskytu prvních pravých lístků. Zdroj: Profimedia

Přestože na konečné stanoviště rostliny zamíří až po "zmrzlých" (v polovině května), už nyní můžete začít přihnojovat minerálními průmyslovými nebo přírodními hnojivy. První hnojení, které bývá označováno „start“, se může použít už v době, kdy se objeví první dva pravé lístky. Další přihnojení může následovat už za 10 až 14 dnů. U minerálních hnojiv vždy dodržujte návod od výrobce! Jistě nechcete, aby vaše domácí zelenina obsahovala nadměrné množství dusičnanů a jiných chemikálií. Ujistěte se proto vždy, že postupujete správně.

V případě přírodních hnojiv je to podobné, ale ne stejné. Při používání přírodních hnojiv nemáme přesnou představu o poměru NPK (dusíku, fosforu a draslíku). Přírodní domácí hnojiva bývají slabší, nemusíme se proto obávat přehnojení či popálení kořínků. Navíc je tento způsob také poměrně levný a jednoduchý. Recepty jsou ověřené generacemi pěstitelů před vámi.

Papriky i rajčata jsou na živiny náročné rostliny. Zdroj: Elina Liv / Shutterstock

Proč přihnojovat popelem, sodou a droždím?

Ve videopříspěvku se můžete podívat na přípravu hnojiva ze sody, dřevěného popela a droždí. Právě tyto tři suroviny jsou vynikajícím startem, ale můžete je používat i v průběhu květu a dozrávání plodů.

Droždí obsahuje dusík, fosfor, draslík a vápník, které společně podporují kořenový růst a stavbu celé rostliny.

Dřevěný popel je bohatý především na vápník a fosfor. Právě vápník ve vyšším množství je důležitý jako prevence proti nekróze (plody začínají od špičky černat). Mnozí tento jev zaměňují za houbové onemocnění. Jde však o deficit vápníku, kterému lze předejít.

I když je vápník cenný, ani s ním se to nesmí přehánět - zvyšuje pH půdy, stejně jako jedlá soda, která obsahuje dusík. Soda navíc odpuzuje některé škůdce, jako jsou mšice nebo slimáci.

Pro vyvážené hnojivo postupujte podle návodu a nezapomeňte jej ředit vodou.