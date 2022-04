Domácí sazenice rajčat: Pozor na 3 chyby při předpěstování rajčat

Není nad vlastní rajčata! Možná už jste letos zasadili semínka a těšíte se na sazenice. Nedělejte zbytečně nejčastější zásadní chyby při pěstování.

Trocha historie

Dějiny pěstování rajčat sahají až do 15. století. Právě v tomto období je pěstovali Aztékové ve Střední Americe. Původní rajče vypadalo jako třešně a mělo typickou rajčatovou chuť. Nejvíce se původnímu malému rajčátku dnes podobají cherry rajčata. Původní plazivé keříky s drobnými rajčaty rostou i v současnosti planě v oblasti jižního Mexika a pěstování planých rajčat je novým moderním trendem i v Evropě.

Aby vám rajčata vyklíčila, potřebují semena dostatek tepla. Zdroj: profimedia.cz

Dejte rajčatům ty nejlepší podmínky

Aby vám rajčata vyklíčila, potřebují semena dostatek tepla. Během dne jim vyhovuje teplota nad 20 °C, v noci by neměla klesnout pod 12 °C. Ve chvíli, kdy se děložní lístky klíčních rostlinek rozestoupí do vodorovné polohy, je čas semenáčky přepikýrovat ze sadbovače do květináčů. Velice vhodné jsou i rašelinové nádobky.

Nejrychlejší favoritkou je Matina

Většina rajčat pěstovaných venku dozrává od poloviny nebo konce července a jen pár odrůd budete moci konzumovat už na počátku července. Na prvním místě si dozajista stojí odrůda Matina. Je velmi oblíbená, výnosná, a navíc odolává většině nemocem.

Vyhněte se základním a nejčastějším chybám!

Nepatřičný substrát

Zaseli jste a ze semínek stále nic neroste? A když už náhodou kousek zelené radosti vykouklo, za pár dní odumřelo? Chyba může být ve špatně zvoleném substrátu, do kterého jste rajčata vyseli. Měl by být výsevní, přesně namíchaný pro potřeby semínek a obohacen o houbu proti padání a odumírání klíčních a vzcházejících rostlin.

Rostlinky neutopte

Přemokření rostlin je v této fázi vývoje naprostá katastrofa a bohužel tuto chybu dělá velké množství začátečníků. Mladým rostlinkám tak uhnijí kořeny. Často to souvisí i s výběrem správného substrátu. V případě, že jste místo výsevní půdy zvolili těžkou půdu, voda se z ní déle odpařuje. Semínka mladých rostlinek raději v počátcích roste a později něžně zalévejte, hlavně však mimo nové a křehké lístky.

Přemokření rostlin je v této fázi vývoje naprostá katastrofa a bohužel tuto chybu dělá velké množství začátečníků. Zdroj: profimedia.cz

Nevhodné místo - teplota a průvan

Aby mohla semena bezproblémově vyklíčit, potřebují hlavně světlo a teplo. Nejlépe je jim v teplotách od 20 °C do 25 °C. Při nižších teplotách se možná rostliny ani nedočkáte. V každém ohledu se vyvarujte i přímého prudkého slunce, to by mladým rostlinám vůbec neprospělo. Na jižních nebo západních oknech by se vám mohly sazenice naprosto vysušit nebo dokonce spálit. Pozor i na průvan či neutěsněná okna. Sazeničky potřebují stabilní teplotu, a ne žádné výkyvy. Okna by proto měla být pečlivě utěsněná.

