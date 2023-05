Pěstování rajčat od semínek po sklizeň: Podívejte se pod ruce zkušené zahradnice

Rajčata patří k nejoblíbenější zelenině. Pěstovat je zvládne i začátečník, a to jak na záhoně, tak i ve skleníku nebo fóliovníku. Ale bez problémů zvládnete kvalitní a chutná rajčata vypěstovat třeba i na balkoně.

Rajčata jsou vcelku nenáročná zelenina a s výpěstky budete spokojeni, pokud budete dodržovat několik základních rad a doporučení.

Semena rajčat

Široký výběr rajčatových semen najdete v kterémkoli obchodě se zahradnickými potřebami. Záleží pouze na vašich preferencích. Zda chcete pěstovat rajčata datlová, třešňová nebo rajčata obvyklé velikosti. Záleží samozřejmě i na tom, zda rajčata chcete pěstovat jen pro každodenní spotřebu, nebo z nich hodláte vyrobit i některý z oblíbených domácích produktů – kečup, lečo nebo i rajčatový džus. Podle těchto úvah vybírejte i semena různých druhů rajčat.

Výsev

Do plastové misky nasypte zahradní substrát, rukou jej urovnejte a na rovný povrch substrátu pokládejte rajčatová semena. Mějte na paměti, že byste už semenům měli nabídnout prostor. Pokud je totiž nasejete příliš hustě, budete je muset posléze třídit – pikýrovat. Semena zasypte další tenkou vrstvou zeminy a jemně substrát přitlačte. Pak postřikovačem vše zavlhčete. Pozor! Semena neutopte.

Přesazování

Semena vcelku rychle vyklíčí. Buďte i nadále se zálivkou opatrní. Asi po měsíci budou rostlinky natolik silné, že je budete moci přesázet do větších květináčků, nebo přímo do připravené zeminy ve skleníku. Znovu použijte pěstební substrát, nasypejte do květináčů, v zemině udělejte důlek, do kterého vložte opatrně rostlinku s co největším kořenovým balem. Na dno důlky doporučujeme stočit kopřivu. Obsahuje ohromné množství pro růst rajčete cenného dusíku. Zeminu pořádně kolem rajčete upěchujte a pak zalejte. Voda od kořenů vytlačí vzduch.

Pod rajče dejte stočenou kopřivu. Obsahuje velké množství dusíku, což se vašim rajčatům bude hodit. Zdroj: shutterstock.com

Vyvazování

Máte-li rajčata už vysazena ve skleníku, nebo ve velkých květináčích na balkoně, dopřejte jim dostatečnou podpěru. Není třeba příliš utrácet, stačí asi 120 cm dlouhé rovné klacky nebo bambusové tyče. K těm rajčata průběžně vyvazujte podle rychlosti jejich růstu.

Vyštipování

S růstem rajčete se postupně začnou objevovat tzv. zálistky. Ty začnou růst v místech, kde ze stonku rajčete vyrůstají listy. Zálistky vylomte. Půjde to snadno a rajčata se jejich růstem nebudou vysilovat.

Růst a hnojení

Rajčata potřebují ke svému zdárnému růstu a vývoji plodů dostatek vody a slunce. Ke svému růstu potřebují dusík, fosfor, draslík, hořčík a vápník. Tyto prvky jsou obsaženy ve speciálních hnojivech, ale zase – není třeba utrácet příliš mnoho. Obvykle stačí běžné hnojivo NPK nebo Cererit.

Rajčata rostou bujně a v jistém okamžiku je třeba jejich vrcholky zaštípnout. Tím zamezíte jejich dalšímu růstu a rajčata budou svoji sílu věnovat zdárnému vývoji plodů.

Květy a plody

Rajčata průběžně odspodu začínají kvést. Po odkvetení se objevují drobné plody, které se postupně zvětšují. V procesu zrání plody mění svoji původní zelenou barvu, přes žlutou, oranžovou v nakonec červenou. Sytě červené rajče je zralé a dá se konzumovat.

Aby se rostlina nevysilovala, aby k plodům mohl dostatek slunečního svitu, a aby v hustém rajčatovém porostu nevznikla plíseň, je třeba opět směrem odspodu odstřihávat listy. Na stoncích rajčat pak visí jen laty zrajících plodů bez olistění. Ve vrcholu rostlin samozřejmě listy zachováte, bez nich by zahynula.

Rajčata ke svému růstu potřebují slunce, živiny a vodu. Ale výrazné přemokření jim také nesvědčí. Zdroj: shutterstock.com

Vegetační doba

S výsevem rajčatových semen začínáte v teple domova na konci března. Rajčata můžete sklízet klidně až do září, záleží pochopitelně na množství květů, jejich umístění v zahradě a také na vaší péči.

Nabídnete-li rajčatům vše, co potřebují, a pokud se o ně budete průběžně starat, čeká vás kvalitní úroda chutných domácích rajčat. Pěstování této zeleniny není vůbec nic složitého.

Zdroje informací: www.youtube.com, zahradaapriroda.cz