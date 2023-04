Pěstování rajčat pro začátečníky: Od semínka až po plné koše šťavnatých plodů

Mít domácí voňavá rajčata a trhat je rovnou z keříku je snem snad každého českého zahrádkáře. Jak na to, pokud se zahradničením teprve začínáte? Máme pro vás jednoduchý návod pro začátečníky, jak rajčatovou dobrotu vypěstovat přímo ze semínka, abyste mohli o pár měsíců později sklízet lahodná rajská jablíčka!

Rajská jablíčka jsou v našich končinách velmi oblíbená a jejich pěstování láká stále více lidí. Není divu. Pěstovat je můžete na záhoně, ve skleníku, ale i na balkoně. Jediné, co trochu ztěžuje celý pěstovací proces, je vrtkavé počasí, které je pro naši zemi typické. Ale nevadí. Ukážeme vám, jak si poradit i s tímto neduhem.

Začněte si s nimi

S pěstováním rajčat ze semínek je dobré začít dříve, protože chvilku trvá, než se ze semínka vyklubou malé rostlinky.

Jaký způsob je nejlepší a jak přesně postupovat, se dozvíte v tomto videu:

Nejideálnější je umístit semínka do kvalitní zeminy a nechat je odpočívat pod pařníčkem. Stálé vlhké prostředí semínkům svědčí a velmi rychle se probudí k životu. Když mají rostlinky vlastní listy, mělo by dojít k pikýrování, tedy přesazení nejsilnějších rostlinek do samostatných květináčků. Ty mohou být z čehokoliv – od kelímku od jogurtu po sadbovač nebo pařeniště. Snadnější pro pěstování jsou tyčková rajčata, rostou neomezeně a daří se jim prakticky všude. Na záhoně, ve fóliovníku, skleníku a velkou parádu udělají i na záhoně. Akorát ke svému růstu potřebují oporu.

Buď můžete začít od semíne, nebo kupte již hotové sazenice. První varianta vás vyjde levněji. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Co se sazeničkami?

Pokud se bojíte, že byste letos už pěstování rajčátek ze semínek časově nestihli, nezoufejte. Zkuste to ze sazeniček. Vyberte si odrůdu, kterou chcete pěstovat, a mezi sazeničkami vybírejte pečlivě. Vždy se soustřeďte na ty nejsilnější rostlinky. Stonek už by měl být minimálně 30 centimetrů vysoký a barva listů by měla být rozhodně sytě zelená, rostlina pevná. Rostlinky s nažloutlými nebo povadlými lístky raději neberte. Pokud chcete dát rostliny na záhon, předem je otužujte. Zhruba týden předem jim dopřejte na dvě hodinky pobyt venku, mimo přímé slunce. Poslední den před výsadbou je nechte mimo domov přes noc. Ideální doba pro výsadbu na záhon je po zmrzlých mužících, tedy až ve druhé půli května, jinak by vaši úrodu mohly zhatit přízemní mrazíky.

Ve skleníku

Výsadba sazenic do skleníku má také svá pravidla. Nezapomeňte předtím určitě vyměnit starou hlínu, aby se rajčata nemusela případně potýkat s plísní. Sazenice by navíc měly mít mezi sebou vzdálenost alespoň 40 centimetrů a stejně jako u záhonového pěstování, nezapomeňte na oporu.

Pěstovat rajčata můžete prakticky kdekoliv, když jim zajistíte slunné místo. Zdroj: Sireli / Shutterstock.com

Pěstujte rajčata na balkoně

Pokud nemáte ani záhon, ani skleník či fóliovník, můžete zkusit pěstování rajčat na balkoně. Vhodné jsou k tomu rozličné nádoby, ale čas vám rozhodně ušetří samozavlažovací květináče, u nichž nebudete muset hlídat zálivku. Kvalitní substrát je samozřejmostí a pro dobrý start rostlinek jej můžete obohatit o chlévský hnůj, chybu ale neuděláte ani posekanou trávou.

Nejvhodnější čas je také až v druhé polovině května, mrazíky dokážou úřadovat i na balkoně. Nádobu, ve které budete rajčata pěstovat, vybavte zhruba dvoucentimetrovou vrstvou drenáže, aby přebytečná voda z květináče odtékala a rajčata neuhnívala. Zbytek květináče do dvou třetin naplňte vhodným substrátem a vložte do něj sazenici, mírně zasypejte a zatlačte.

Jak se zálivkou rajčat?

Zasazená rajčata potřebují pravidelnou zálivku, změna je však ve způsobu. Neprovádějte ji postřikem a rosením jako prve, ale vodu lijte ke kořenům. Tyčková rajčata by měla růst na jednom výhonu, těch bočních se zbavujte vylamováním, jedině tak budou bohatě plodit. Rostlinám dopřejte dostatek světla, ale ne přímého, dostatečnou zálivku, ale pozor na přelití, a nezapomínejte ani na pravidelné přihnojování.

TIP na závěr

Může se stát, že hlavní rostlina poroste jako z vody. Neměla by být však vyšší než dva metry. Pak by všechnu svou energii investovala do růstu vzhůru a ne do voňavých plodů. Jakmile tedy začne přerůstat, hlavní výhon zaštípněte, aby se rajče zbytečně nevysilovalo.

