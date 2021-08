Jak změnit zelená rajčata na červená, a jak je skladovat na podzim?

Konečně jsme se dočkali a rajčata dozrávají. Někdy jsou keříky doslova obsypány zelenými rajčaty tak, že samotné rostliny je nemohou unést. Máme pár tipů, co s tím. A nejen to! Přidáme i pár dobrých rad k pěstování i skladování.

V případě, že je na rajčatovém keři příliš mnoho zelených rajčat, může dojít ke zpomalenému zrání, protože rostlina nemá najednou tolik energie. Pro každého pěstitele může být tato situace značně frustrující, protože nechce přijít ani o jeden plod. Vždy však existuje nějaké řešení.

Jednoduše některá zelená rajčata utrhněte, protože rostlině tak ulevíte. Pak už stačí se o plody jen dobře postarat, aby vám zčervenaly a mohli jste si na nich pochutnat. Stejnou situaci zažijete i na sklonku léta či počátkem podzimu, kdy dozrávání už nepřeje počasí. Nastanou chladnější teploty a dny už nebudou plné slunečních paprsků.

Rajčata přemírou přímého slunce trpí Zdroj: Profimedia

Jak sklízet zelená rajčata?

Plody, které jsou buď ještě zcela zelené, nebo se už lehce vybarvují, sklízejte se stopkou, déle vydrží! Velikou zkušenost s tímto postupem mají italští zelináři, kteří sklízejí celé hrozny rajčat a zavěšené je nechávají dozrát. Na rozdíl od sklizně jednotlivých plodů se tak prodlouží i jejich trvanlivost. Nechte se tedy inspirovat a v případě, že máte možnost, utrhněte celý hrozen zelených rajčat.

Proč ne zelená, ale raději červená

Nezralé plody dietologové konzumovat nedoporučují. Obsahují totiž jedy solanin a tomatin, které se však během dozrávání rajčat odbourávají. Pokud byste se nadměrnou konzumací zelených plodů uvedenými jedy přiotrávili, pocítili byste palčivou bolest v krku, poté i křeče žaludku, přidat by se mohly i průjmy, malátnost a problémy s dýcháním.

K zeleným rajčatům přidejte zralý banán, uvolňuje etylen, který rajčata ke svému zrání potřebují. Zdroj: profimedia.cz

Často doporučované a šetrnými hospodyňkami propagované džemy a marmelády ze zelených rajčat také moc vhodné nejsou, protože účinky solaninu a tomatinu umocňuje cukr, který se do nich přidává. Jestliže chcete zelená rajčata zpracovat, udělejte z nich čalamádu! Obsahuje ocet, který účinky popisovaných jedů potlačuje. Jak ale všichni dobře víme, rajčata jsou nejlepší červená. Nechte je tedy dozrát alternativně!

Jak na zelená rajčata, aby zčervenala

Existuje několik postupů a můžete si vybrat ten, který vám bude vyhovovat.

Pomohou jablka a tma

Zelené plody, které nejsou popraskané a nahnilé, naskládejte nejlépe v jedné vrstvě (maximálně ve dvou) do dřevěné bedýnky nebo papírové krabice a přidejte k nim několik jablek. Ptáte se proč? Uvolňují při skladování postupně etylen, který rajčata ke svému zrání potřebují. Plody poskládejte stopkou nahoru, přiklopte jakýmkoliv víkem a dejte do míst, kde není světlo. Jakmile začnou rajčata červenat, máte vyhráno! Určitě je průběžně kontrolujte, protože by vám mohla začít zahnívat. Napadené plody je třeba co nejrychleji odebrat.

Tácek s rajčaty k oknu

Další možností je naskládat zelená rajčata na nízké tácky a dát je k oknu. I v tomto případě je fajn, přidat k nim buď jablko, nebo zralé rajče či banán. Opět nepodceňte kontrolu, jestli se nějaký dozrávající plod nekazí.

Plody, které jsou buď ještě zcela zelené, nebo se už lehce vybarvují, sklízejte se stopkou, déle vydrží! Zdroj: profimedia.cz

Vlhké zrání

Dejte zelená rajčata do nízkých přepravek vyložených pečicím papírem nebo novinami. Pak už je stačí jen přikrýt navlhčeným hadříkem, který každý den opakovaně zvlhčujte, a to do doby, kdy zčervenají.

Metoda uzavřené sklenice či sáčku

Jestliže chcete nechat dozrávat rajčata jen v malém množství, uložte je do sklenice s víčkem nebo papírového sáčku. Opět jako pomocníka použijte dozrávající banán či zralé rajče. Pak vše umístěte na teplé místo mimo sluneční světlo a pravidelně kontrolujte. Rajčata by měla dozrát do jednoho až dvou týdnů.

Jak skladovat

Tato rada se hodí nejen na podzim, kdy by mohla už pěstovaná rajčata pomrznout ale i během roku, kdy se pod vahou plodů ulomí celá větev. Větvičku nebo špičku keře zavěste ve vytápěném sklepě nebo garáží vzhůru nohama. Dá se vzít i celý keřík s kořeny. Rajčata na keříku vydrží déle než ta utržená. Samozřejmě je můžete uložit i v jednotlivých vrstvách na police nebo do mělkých nádob a krabic. Zelená rajčata by měla být skladována při teplotách mezi 13 až 21 °C.

Zralá rajčata lze skladovat při mírně chladnějších teplotách. Před uskladněním rajčat odstraňte stonky a listy. Ujistěte se, že je skladovací prostor mimo přímé sluneční světlo a není příliš vlhký. Nadměrná vlhkost by mohla způsobit postupné zahnívání. Mezi vhodné skladovací prostory patří garáže, sklepy, verandy nebo spíže.

Zdroje: www.gardeningknowhow.com, www.optolov.ru/cs, www.izahradkar.cz