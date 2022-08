Pusťte na plíseň na rajčatech chytrou houbu: Sežere ji do základu

Objevili jste na rajčatech plíseň? Nelámejte nad nimi hůl. Využijte přírodní možnost obrany.



Bohužel, ať se snažíte, jak se snažíte, ochránit rajčata před plísní je doslova nadlidský úkon. Přesto však existuje spousta doporučení, které by mohli téhle pohromě zabránit. Nejdůležitější je omezit vlhkost. Proto jsou rajčatové sazenice vysazovány na slunných, světlých a suchých místech.

Někteří zahradníci jejich působiště dokonce často mění a dokonce se traduje, že rajčata by neměla půdu „dědit“ po cuketách a bramborách. Kdo ví, co je na tom pravdy. Každopádně rajčata, která chtějí odolat plísni, by se neměla zbytečně „válet“ na zemi a zalévat na listy (které by v náporu vlhka mohly zplesnivět), lepší je to směrem ke kořenům. Ale stačí to?

Když plíseň zaútočí

Plíseň je potvora a i přes všechna opatření se dokáže do záhonu vetřít a změnit ho v jedno velké pohřebiště. V tomhle šíleném běsnění jí nahrává vlhké a teplé počasí, díky kterému se infekce šíří rychlostí blesku. Plíseň poznáte celkem snadno, vymaluje černé fleky na stoncích a listy vypadají, jako kdyby je sežehlo slunce nebo mráz. Pokud máte tyhle indície, na nic nečekejte a okamžitě napadenou část rostlinky odstraňte. Je-li výskyt plísně masivnější, nezbude vám nic jiného, než se zbavit celých keříčků. Veškerý rajčatový odpad spalte. Nikdy ho nedávejte do kompostu, protože tam by plíseň přežila a škodila by vesela dál.

Listy napadené plísní vypadají jako sežehlé od slunce. Zdroj: Profimedia

Kanibal v akci

Slyšeli jste už o chytré houbě zvané Polyversum? Zahadníci ji milují a používají jako prvotřídního zabijáky plísně. A právem. Plyversum je totiž kanibalistická houba, která požírá ostatní houby a plísně. Její apetýt odlehčuje napadeným rostlinám a pomáhá jim získat lepší imunitu. Polyversum se aplikuje na rostliny ve formě postřiku nebo zálivky. Četnost použití je u rajčat jednou za 14 dní a přípravek se nesmí kombinovat s jinými fungicidy.

Zasažená místa postříkejte 'chytrou houbou'. Zdroj: Profimedia

Nutná úvodní půlhodinka

Při aplikaci Polyversa (který je v práškové formě) je vhodné nechat roztok 30 minut odstát. Aktivní látky, které jsou zatím v práškové formě, se tím posílí. Houba pak zaútočí na plíseň s daleko intenzivnější silou. Držte ji palce, ať vaše nepřítele zneškodní!

Zdroje: www.petrazahradnici.cz, www.zahradadarios.cz