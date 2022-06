Čím prospěje rajčatům prášek do pečiva: Vyplatí se to zkusit

Jak si letos vedou vaše rajčata? Rostou, nasazují na květ, zelenají se - radost pohledět? Anebo chřadnou a začínají chytat plíseň? Jak použít prášek do pečiva na rajčata?

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, cs.wikipedia.org, living.iprima.cz

Obyčejný neobyčejný prášek do pečiva

Prášek do pečení není nic jiného než jedlá soda, vinný kámen a někdy i troška škrobu. Obyčejný prášek do pečení, který ostřílené hospodyňky nazývají zkratkou „prdopeč“, je skvělým prostředkem, který nejenže kypří těsto, ale také pomáhá na zahradě. Prášek do pečiva je sice až třikrát slabší než oblíbená jedlá soda, na druhou stranu jej má však každá hospodyně doma, aniž by byla specialistkou na podomácku vyráběné zahradní přípravky.

Prášek do pečiva obsahuje jedlou sodu, ale stejné množství prášku je asi třikrát slabší. Zdroj: shutterstock.com

Prášek do pečiva prospěje rajčatům

Prášek do pečiva se nemusíte bát použít ani na pěstovanou zeleninu a ovoce. Soda je totiž pro rostliny přínosná v mnoha směrech a důvodem, proč najít prášek do pečiva zapadnutý mezi pudinky a kvasnicemi, může být i výskyt obávané plísně šedé na rostlinách. Rajčata, ale i další plody mohou být napadeny právě nyní.

Prášek do pečiva i soda se hodí v domácnosti i na zahradě. Zdroj: FotoHelin/Shutterstock.com

Plíseň šedá postrach je rajčat a jiných plodů

Plíseň šedá (Botrytis cinerea) je houbové onemocnění, které se objevuje především v období, kdy je vzdušná vlhkost vyšší než 85 %. Teplé, vlhké prostředí je skvělé a s takovým se například nyní potýkáme všichni.

Proti plísni šedé je vhodné podniknout preventivní kroky, jako je umístění rostlin na slunce, což je nejen vhodné pro dobré zrání rajčat. Vhodné jsou také rozestupy mezi rostlinami, odstraňování organických zbytků z okolí záhonu, dezinfikování skleníku a podobně. Nicméně s výskytem plísně šedé souvisí i přehnojování dusíkem, ač se to může zdát zvláštní.

Jak si poradit s plísní šedou na rajčatech? Zdroj: Profimedia

Prášek do pečiva proti plísni na rajčatech

Ať už je plíseň na rajčatech z jakéhokoli důvodu, můžete se jí postavit čelem, a to za pomoci prášku do pečení případně čisté jedlé sody. I prášek do pečiva je dostatečně zásaditý na to, aby narušil přirozené prostředí plísně a díky náhlé změně pH ji zničil.

Jednoduchý domácí postřik

Jednoduchý postřik si vyrobíte smícháním jedné lžičky prášku do pečiva a jednoho litru vody. Prášek dobře rozmíchejte a naplňte jím lahvičku manuálního rozprašovače. Pamatujte, že je vhodné smáčet plíseň celou. Proto stříkejte postřik i na listy vespod a celé plody. Prášek do pečiva nepoškodí rostlinu, ani plody, a pokud steče do půdy, vůbec ničemu to nevadí. Naopak!

Účinné hnojivo

Máte-li ještě trochu postřiku a plíseň nikde, klidně zbytek nalijte k rostlinám, tedy jen pokud nejsou kyselomilné. Sodu, či prášek do pečiva můžete čas od času přidat také do zálivky pro rajčata nebo okurky. Hodí se především po odkvětu, během vývoje plodů. Ty by měly být díky zálivce s práškem i šťavnatější a chutnější.