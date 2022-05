Ochraňte rajčata před plísněmi: Stoprocentně zabere cibule a prášek do pečiva

Obáváte se, že by vaše rajčata mohly napadnou zákeřné plísně? Zařiďte to tak, aby k tomu nedošlo. Kromě jiného vám pomůže přírodní postřik z obyčejné cibule, díky němuž budete mít i bohatší úrodu. Jak na to?

Všichni pěstitelé se chtějí dočkat zdravých a voňavých rajčat. Bohužel během sezóny přicházejí období, kdy řádí všechny možné plísně, a proto je nutné před nimi rostliny ochránit. Vyzkoušejte ověřenou radu našich babiček, která rajčatům dokonale zvyšuje imunitu a vytváří prostředí nevhodné pro plísňové spóry. Ve chvíli, kdy objevíte napadenou část rostliny, okamžitě ji odstraňte.

Plísňové choroby rajčat

Absolutně nejčastějším plísňovým onemocněním rajčat je skvrnitost, tedy plíseň bramborová. Běžně se u nich také vyskytuje například čerň rajčatová, plíseň šedá, srpovnička špičatovýtrusá nebo nepříjemné padlí. Plísně většinou na rostliny rajčat útočí v době, kdy zcela neprospívají a jsou jednodušeji napadnutelné. Na listech se často objevují různé skvrnky, někdy jsou napadeny kořeny a jindy zase plody, které následkem toho hnijí a jsou nepoužitelné.

Absolutně nejčastějším plísňovým onemocněním rajčat je skvrnitost, tedy plíseň bramborová. Zdroj: shutterstock.com

Myslete vždy na prevenci

Používejte vždy zdravá a dezinfikovaná semena i sazenice. Dejte přednost odrůdám, které plísním lépe odolávají. Pro výsadbu rajčat zvolte odvodněné pozemky, které nejsou ve stínu. Na listech se tak nebude dlouho držet ranní rosa. Právě v tuto dobu vždy rostliny prohlédněte, protože jsou nejlépe znatelné i sebemenší příznaky plísní.

Při výsadbě dodržujte optimální rozestupy, rostliny budou po dešti lépe vysychat. Půdu rajčat mulčujte a rostliny přihnojujte rostlinnými hnojivy. Po každém dešti lze rostliny preventivně ošetřit různými přípravky nebo v intervalu 7 až 15 dnů. Na podzim zlikvidujte zbytky všech rostlin, protože by mohly být zdrojem infekce v další sezóně.

Rajčata nikdy nedávejte k záhonu brambor

Zkušení zahrádkáři vědí, ale možná že patříte mezi začátečníky. Vždy se této kombinaci vyhněte a rajčata nikdy do blízkosti brambor nevysazujte. Obě rostliny jsou velice náchylné právě na plíseň bramborovou, proto by měly od sebe být ve velké vzdálenosti. Naopak vysaďte vedle rajčat rostliny, které jim budou prospívat. Perfektně funguje bazalka nebo křen.

Lidový postřik na rajčata z cibule

Namočte do 10 l nádoby 400 g cibule a nechte 10 dní odležet, aby směs vykvasila. Rychlost kvašení se odvíjí od teploty v okolí. Ve chvíli, kdy pěna z povrchu zmizí, měli byste roztok přefiltrovat a zředit vodou v poměru 1:10.

Pomohou i další rostliny

Podobný nálev si můžete vyrobit například z česneku. Rozmačkejte dva až tři stroužky a zalijte je 1 l vody. Nechte přes noc louhovat, druhý den slijte roztok přes sítko a můžete jej použít do rozprašovače. Na rostliny rajčat aplikujte obden. Výborný je i výluh z přesličky nebo pampelišky a připravit si ho můžete stejným způsobem.

Namočte do 10 l nádoby 400 g cibule a nechte ji 10 dní, aby vykvasila. Zdroj: shutterstock.com

Zabere i prášek do pečiva

S plísní si zdatně poradí i prášek do pečiva rozpuštěný v 5 l vody a zakápnutý rostlinným olejem. Tento postřik používejte jednou za tři dny.

Zdroje: www.svetkreativity.cz, www.living.iprima.cz, www.potravinovezahrady.cz