Proč naše babičky přidávaly k sazenicím rajčat popel a proč byste měli i vy

Rajčata ze zahrádky jinak voní a úplně jinak chutnají než ty „gumové“ z obchodu. Co můžete udělat pro to, aby vaše úroda byla co nejlepší?

Pěstovat rajče je jako pěstovat historii. Skoro žádná jiná zelenina si s lidstvem tolik nezadala, jako právě rajčata. Zatímco Aztékové říkali rajčatům tomati – buclaté ovoce. Vrtkaví Evropané je používali jako afrodiziakum. Nazývali je lichotivě - „jablíčka lásky“, aby je pak za chvíli odstavili mezi trpěné okrasné rostliny.

Důvod tohoto ochladnutí byl prostý - fáma o jedovatosti rajčat! Ta se rozšířila, když bohatí konzumenti těchto plodů začali houfně umírat. Až po desítkách let se provalilo, že důvodem jejich skonu nebyla rajčata, ale olověné příbory, které se v té době používaly.

Možná, že by osud rajčat byl zpečetěn, kdyby je nezachránila pizza. Tahle italská placka měla rajčata jako jednu z hlavních surovin. Jelikož konzumenti pizzy přežili (a ještě byli dobře najedeni), stala se rajčata opět součástí evropských jídelníčků. A tak je tomu, díky bohu, dodnes.

Fosforový doping

Proto buďte ke svým rajčatům hodní. Už dost na tom, že mají spoustu přirozených nepřátel, jako jsou plíseň, hniloba (nejčastěji z nedostatku vápníku), čerň rajčatová, svilušky, molice nebo mšice! Proto zkuste své rajčatové sazenice před touhle ničivou silou včas ochránit.

Jak? Inspirujte se radami zkušených pěstitelů, kteří při výsadbě rajčat do půdy přidávají fosfor v prášku (k mání bývá i jako fosforečné hnojivo). Tenhle prvek vyživuje kořenový systém rajčat, posiluje růst rajčatového keře, a navíc podporuje i zrání plodů. Není divu, že pak rajčata prospívají a plodí o sto šest.

Stejné účinky má i ryba

Abyste podpořili svou úrodu, zkuste při výsadbě sazenic do vykopané jámy přidat 1 polévkovou lžíci fosforečného hnojiva (koupíte ho v zahrádkářství). Tahle dávka bohatě stačí, abyste zbytečně sazenici nepřehnojili. Pokud chcete, můžete si kupovaný fosforový životabudič vyrobit i sami. Jak? Stačí, když pod rostlinu vložíte rybu (nebo její část – hlava či zbytky, které jste použili na polévku). Dobře funguje i rybí moučka v množství 100 – 150 g/m2, a to nejlépe dvakrát za sezónu.

Zázrak zvaný popel

Nejíte ryby? Nemáte fosforečnaté hnojivo? Nevadí. Je tu ještě jedna věc, která sazenicím pomůže. Popel! Stačí, když dřevěnou spálenou drť promícháte se zeminou, humusem a přihodíte ke kořenům. Uvidíte, že rajčata porostou jako z vody.

Pokud chcete podpořit neohrožený růst mladých sazenic, zalévejte je slabým roztokem manganistanu draselného (1–2% roztok stačí). Jakmile se rajčata posílí, dopřejte jim už „dospěláckou stravu“ v podobě živin z kravského hnoje.

Jak na to:

1 litr hnoje 10 litry vody a výsledný roztok použijte jako zálivku.

K tomu ještě jednou za 2 – 3 týdny kolem rajčat nakypřete půdu. Budou vyloženě šťastné a vaši péči vám oplatí v natuárliích.

