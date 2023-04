4 skvělé možnosti, jak předpěstovat rajčata: Radí zkušená zahradnice. Podívejte

Nedaří se vám předpěstování rajčat? Víte, že to jde hned několika způsoby? Podívejte se, jak jednoduše rajčata předpěstovat. Není to vůbec nic těžkého a jistě to zvládne každý, pozor ale na zbytečné chyby.

Stačí místo na parapetu Máte vlastní rajčata každý rok, anebo o jejich pěstování teprve uvažujete? I když je kolem rajčat práce, není to žádné velké drama a určitě si můžete vypěstovat vlastní rajčátka i vy. Máte-li místo na parapetu, kam je třeba umístit klíčící semena a kde vám sazenice porostou, než bude čas na jejich výsadbu ven, pokuste se o předpěstování sazenic. Další nutností je balkon, terasa nebo jen malá zahrádka okolo domu, kam větší rostliny budete moci umístit později. Předpěstování rajčat čtyřikrát jinak S předpěstováním rajčat určitě neotálejte. Chcete-li vlastní sazeničky a nevíte kudy do problému, určitě se podívejte na toto krátké video z YouTube kanálu Zahrada pro radost, kde autorka zkouší předpěstování několika způsoby. Pokud takto vysejete kvalitní semínka, jistě se můžete brzy začít těšit na krásné sazeničky. Jen je nezapomeňte několikrát v týdnu zalít! Co vás čeká a nemine při pěstování rajčat? Pokud jste nováčky v pěstování rajčat, budete se muset připravit a promyslet následující. Jestliže vám semena vůbec nevzejdou, může to být důsledkem řady problémů. Nejčastější je stáří semen. Když se to nepovede, nezoufejte. Určitě si budete moci koupit později sazenice již předpěstované nebo se s vámi možná podělí známý, kterému se vedlo lépe.

Nešetřete na zemině. Platí to při výsevu a předpěstování, ale také při pěstování v nádobě nebo záhonu později. Rajčata jsou na živiny náročnou zeleninou, která potřebuje během celé sezony také přihnojovat i docela intenzivně zalévat.

Pokud nepěstujete malé keříčkové varianty, rajčata budou potřebovat také oporu. Myslete na to dopředu a pořiďte vhodné tyče, spirály nebo jiný systém vyvázání. Můžete se také setkat s pěstováním vzhůru nohama nebo sázení téměř na ležato. Patrně i tyto způsoby mohou někomu vyhovovat, ale standardní vzpřímené pěstování se osvědčilo a není nijak náročné. Rajčata vyžadují péči, ale investovaný čas se vám vrátí v podobě vlastní sklizně. Zdroj: Shutterstock Přihnojování se provádí poměrně brzy, už od prvních pravých lístků, které jsou charakteristicky vykrojované. Začíná se hnojivy typu start, anebo přírodními podomácku vyrobenými hnojivy, která jsou také osvědčená, levná a na přípravu nenáročná.

Pamatujte, že k rostlinám se musí dostat nejen hodně slunce, ale také hmyz, který bude rostliny opylovat.

Pamatujte, že k rostlinám se musí dostat nejen hodně slunce, ale také hmyz, který bude rostliny opylovat.

Rajčata bude později během růstu nutné zaštipovat. Což se dělá proto, aby rostlina zbytečně neinvestovala energii do růstu, ze kterého nic nebude. Během celého růstu se samozřejmě musí zalévat a kontrolovat, zda netrpí nemocemi či škůdci.