Milujete rajčata, ale nechce se vám čekat, než vyrostou a nechcete s nimi mít příliš velkou péči? Pokud patříte mezi takzvané líné zahradníky, tyto dvě odrůdy jsou přímo pro vás. Nevyžadují skoro žádnou práci.

Rajčata jsou jedna z nejoblíbenějších a nejpěstovanějších druhů zeleniny na světě. Pro zahradníky amatéry, kteří chtějí pěstovat zeleninu, jsou rajčata nejlepším způsobem, jak začít. A pokud vám dělá problém trpělivost a nebaví vás věčně obskakovat sazenice, existují 2 odrůdy rajčat, které lze vypěstovat bez námahy a poskytnou vám velkou úrodu.

Video, jak vypěstovat ta nejchutnější rajčata, najdete na Youtube kanále Zahrada:

Zdroj: Youtube

Rajčata pro líné zahradníky

Pokud chcete rajčata vypěstovat a sklidit za co nejkratší dobu, ideální jsou pro vás takzvaná keříčková rajčata. Ta nevyžadují na pěstování tolik času. Poznáte je tak, že se rozrůstají spíše do šířky než do výšky. Můžete vybírat z hybridních a nehybridních odrůd velmi raných rajčat určených pro přímý konzum.

To je například Darinka F1 nebo Tereza F1. Obě tyto odrůdy mají výhodu, že se u nich vůbec nenadřete a vyrostou vám rychleji, než rostou například tyčková rajčata. Je však důležité mít na paměti, že keříčkové odrůdy rajčat vám sice zajistí odrůdu rychleji, ale také na kratší dobu.

close info Profimedia zoom_in Keříčkovité odrůdy rajčat mají obrovskou výhodu v tom, že je můžete nechat volně růst a nemusíte zastřihávat žádné vyčnívající části.

Jak se o odrůdy starat

Ať už si vyberete hybridní nebo nehybridní odrůdu, ani jedna z nich nevyžaduje žádné velké úsilí. Jejich obrovskou výhodou je, že nemusíte zaštipovat postranní výhonky a nepotřebují oporu. Rajčatům se nejlépe daří na slunečných místech a půda by měla být bohatá na živiny.

Podle potřeby rostliny zavlažujte zálivkou ke kořenům, dávejte si však pozor, abyste to s vodou moc nepřehnali. Pak se totiž může stát, že plody začnou praskat. Ideálně tudíž vysejte rajčata na místě, kde budou chráněny před deštěm a silným větrem.

Pak už je jen potřeba je pravidelně přihnojovat, a to je vše. Rajčata se budou velice rychle moci přemístit z vaší zahrady do vašeho talíře, a to bez jakékoliv větší námahy.

Zdroje: www.semo.cz, zahradnickakucharka.cz