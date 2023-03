Pěstování rajčat: Komplexní přehled, jak nedělat chyby a mít skvělou sklizeň

Pěstování rajčat či okurek je u nás poměrně běžné hobby, na jehož konci pěstitel „slízne smetánku" v podobě lahodných vypěstovaných plodů. Každý, kdo má vlastní rajčata, ví, že čerstvě utržená jsou prostě fantastická. Není to však zadarmo. Nedělejte při pěstování rajčat zbytečné chyby a vypěstujte silné sazenice, ať se nepřipravíte o úrodu!

Zdroje: www.skrblik.cz, dobrasemena.cz

Od semínka k sazenici až po rajče

Předpěstování rajčat, tedy výsev semínek v domácích podmínkách začíná výběrem druhu, nákupem semen a shromážděním nutného materiálu k výsevu. K tomu postačí mělká miska s lehkým substrátem vhodným k výsevu a dostatečně široký parapet, kam můžete semena klíčící v miskách uložit. Vysévat můžete také v menším množství, do jednotlivých kelímků nebo džifů.

Rajčata si můžete předpěstovat nebo koupit sazenice. Zdroj: Shutterstock.com

Zahajujeme sezónu pěstování rajčat

Na parapetu musejí mít sazenice rajčat dostatek světla a pokud možno stálou teplotu. Občasná zálivka je nutná, stejně tak jako odtok přebytečné vláhy, různé druhy rajčat si nezapomeňte označit.

Předpěstování je možné začít už v únoru, pokud budete moci v dubnu přesazovat do skleníku. Jinak můžete klidně počkat až do března. Říká se, že nejlepší je vysévat na Josefa čili 19.3., ale klidně stačí do konce měsíce března.

Pěkné a zdravé vlastní sazenice, to je prostě radost. Zdroj: Shutterstock

Kontrolujte, zalévejte, ale pokud možno nikdy na list, a vyčkejte, až rostliny dostatečně zesílí a objeví se první pravé lístky. Tehdy jsou rostliny dostatečně vyvinuté, aby bylo možné jejich přesazení do hlubší nádoby.

Na to, jak rajčata přepíchat neboli pikýrovat, se můžete podívat pod ruce Anabellky, která je autorkou tohoto videa:

Rajčata chějí ven

Po několika týdnech bude následovat pomalé otužování rostlin a až konečně jejich přemístění ven. Za bezpečnou dobu se považuje období po zmrzlých čili polovina května. Konečné stanoviště by mělo být opatřeno hlinitopísčitou zeminou promíchanou s humusem či vyzrálým hnojem.

Rajčata potřebují oporu, myslete nato už při výsadbě. Zdroj: shutterstock.com

Nezapomeňte na oporu

Rostliny by měly být silné a kompaktní. Vytáhlé můžete zasadit hlouběji. Už při sadbě pamatujte na to, že budete muset zajistit každé rostlině oporu.

Vyvazování a vyštipování rajčat

Během června už je nutné rostliny k tyčkám vyvázat, nebo je proplést mřížkou či spirálou. Vhodné je okopávání, zalévání a případné vyštípnutí zálistků. To jsou lístky, které vyrůstají z paždí větviček a jejich růst by rostlinu zbytečně vysiloval.

Hnojení, opylování a ochrana rajčat

Rajčata můžete přihnojovat tekutými hnojivy typu „na květ a plod“. Skleník větrejte a ujistěte se, že mají k rostlinám přístup opylovači. Případně na rostlinu v květu občas poklepejte či s ní jemňulince zatřeste, aby se samosprašné květy oplodnily. První ochranné postřiky jsou možné už v této době, především pokud je hodně vlhko.

Nadbytek dusíku v půdě znamená nedostupnost vápníku pro rajčata. Zdroj: Profimedia

Pozor na choroby rajčat!

Kontrolujte celkový stav rostlin, ale i plodů. Usychání či černání plodů od špičky není známkou plísní, jak se mnozí pěstitelé chybně domnívají, ale nedostatku vápníku. Ten můžete doplnit do půdy, ale také stříkat vápenatý postřik na list. Čelit můžete také plísni nebo padlí. Rostliny zbytečně nemáčejte, zbavujte se napadených listů i větviček příliš nízko nad zemí, které už rostlina nepotřebuje.

Proti houbovým chorobám můžete použít i postřiky, fungují také přírodní prostředky jako „chytrá houba“ čili Pythium oligandrum, ale i další bio postřiky. Výběr prostředků je jen na vás, ale nějak se budete muset škůdcům a chorobám postavit.

Nejlepší rajče je to vlastní čerstvě utržené. Zdroj: Shutterstock

Sklízet rajčata budete dva měsíce po kvetení

A pak už přichází na řadu sklizeň, průběžné kontrolování a případné uskladňování a zrání zelených plodů, které nestihnou na konci sezony vyzrát. Pamatujte, že od květu do sklizně potřebují plody dva měsíce na zrání. Proto poslední květy už můžete odstraňovat.