Rajčata: Co musíte udělat ihned, jakmile na listech objevíte šedé skvrny

Pokud se těšíte na rajčatovou úrodu, musíte bohužel počítat i s tím, že se rostlinám nevyhnou nejrůznější choroby. Mezi prvními se objevuje septorióza a později i plíseň.

Zatímco septorióza se projevuje skvrnami především na listech, plíseň napadá i plody. Rostliny rajčat proto musíte pravidelně a pečlivě kontrolovat, a jakmile se objeví první skvrna, je nutné zakročit. Většina zahrádkářů použije postřik, je to první pomoc, pokud se infekce už objeví, některé produkty se aplikují i jako prevence.

Rostliny i plody rajčat pravidelně kontrolujte. Zdroj: Profimedia

Pozor na déšť

Vždy je nejlepší zdravý kompromis a používat takové postupy, které jsou léty prověřené zkušenými pěstiteli. Během výsadby tyčkových rajčátek dbejte na to, že by měly být rostliny dostatečně daleko od sebe, alespoň 50 cm. Keříková rajčata vysazujte na hrůbky. Tato opatření zajistí, že po dešti a po spadnutí rosy rychleji oschnou. A pokud máte na záhonech dostatek prostoru, vysázejte rajčata do kruhu a doprostřed zapíchněte slunečník. Ochrání tak rostliny před deštěm, který často způsobuje rajčatové choroby.

Zalévejte ke kořenům. Zdroj: Profimedia

Nemocné části rostlin spalte

V dnešní době se už dají vybrat odrůdy rajčat, které lépe odolávají chorobám. Většinou rostlinám chybí výživné látky, a to dusík, fosfor, draslík a hořčík. Chraňte také listy a celou nadzemní část rostliny před vodou, kterou zaléváte. Ta se musí dostat jen ke kořenům. A pokud likvidujete napadené plody nebo i listy, nikdy je nevyhazujte na kompost. Odtud se totiž mohou stále choroboplodné zárodky šířit zpět na rostliny. Raději nemocné rostliny spalte.



Zdroje: izahradkar.cz, RadyBydleni.cz