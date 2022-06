Rajčata: Proč byste měli ve skleníku vždy dopoledne poklepat na tyčky u rajčat

Rajčata by na záhonu či ve skleníku pěstitele neměla chybět. Rajče z vlastní zahrádky je totiž nepřekonatelně dobré! Víte ale, jak zařídit opylení ve skleníku či na balkoně v závětří?

„Kdo jednou okusil, pěstuje dodnes!“ tak by mohla končit pohádka o rajčatech pěstovaných na zahrádce. Šťavnaté rajče, které pošimrá, někdy až vyburcuje naše chuťové buňky. Tak přesně takové můžete mít i vy, pokud se do pěstování vrhnete.

Kdy by neměl chuť na šťavnaté rajče z vlastní zahrádky! Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Pěstování rajčat

Někdy velice ošemetná záležitost, neboť jsou rajčata náchylná k nejrůznějším chorobám a mají na ně zálusk i škůdci. Z nemocí rajčat vás nejčastěji může překvapit plíseň bramborová, septorióza a hnědá skvrnitost. Ze škůdců jsou to zejména mšice, molice nebo svilušky.

Někteří lidé dávají přednost tyčkovým rajčatům, jiní keříčkovým. Oba druhy mají své plusy i mínusy. K pěstování vám postačí i větší nádoba, nepotřebujete zákonitě záhonek. Zahrádkáři se na předpěstování sazeniček těší už od Vánoc, a co teprve na vysazení do skleníku nebo záhonu! Vše má ale svá pravidla. Před opuštěním domácího prostoru je potřeba rostlinky postupně zvykat na venkovní podmínky. Výsadba do volné půdy se provádí až po „zmrzlých“. Nezapomeňte udělat mezi rostlinami dostatečně velké rozestupy a pořídit jim vhodnou oporu. Rajčata potřebují pravidelnou zálivku (jestli budete zalévat příliš velkým množstvím vody, plody rajčat budou praskat). Zapomínat byste neměli ani na hnojení.

Rajčata byste měli zasadit do země až po "zmrzlých mužích". Zdroj: shutterstock.com

Jak je to s opylováním rajčat

Rajčata k opylení nepotřebují žádnou další rostlinu, protože jsou samoprašná. Na záhonu se pohybem, který způsobuje vítr, pyl přenese z květu na květ. Tuto aktivitu samozřejmě zastanou perfektně i opylovači, jako včely, čmeláci, apod. Opylené květy máte možnost poznat tak, že své okvětní lístky stáhne květ zpět.

Opylovat rajčata lze i za pomocí starého zubního kartáčku. Zdroj: ThamKC / Shutterstock

Opylení ve skleníku

Ve věčně uzavřeném skleníku nemusí ale k opylení dojít. Týká se také balkónů a teras, které jsou v závětří, vzduch tam „stojí“ a včely nebo čmeláci se tam příliš nevyskytují.

Možnosti opylování jsou následující:

Ve skleníku otevřete dveře i s okýnky a vytvořte průvan, aby se měla rajčata možnost opylovat. Navíc tak do skleníku může vlétnout i vítaný host v podobě opylovače.

Další možností je alespoň 3x do týdne drknout do tyček u rajčat. Tím se rostlina otřese a pyl se uvolní.

Možnost přenosu pylu je možný i zubním kartáčkem nebo dalšími vhodnými pomůckami (štěteček, bavlněná kulička).

V neposlední řadě se můžete pokusit o opylování pomocí větráku, ale nezapínejte ho na vysoký stupeň, rajčatům stačí lehký vánek.

