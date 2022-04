Dvakrát větší úroda rajčat: Ošetřujte a přihnojujte syrovátkou už od počátku

Proč je syrovátka významná a jak se hodí její použití na rajčata? Překvapivě syrovátka není jen odpad při vzniku sýra. Je nabitá vitamíny i minerály a rajčata nejen vyživuje. Jak přilepšit rajčatům pomocí syrovátky?

Proč je syrovátka vhodná ke hnojení

Zatímco jedni „vodu“ z bílého jogurtu slijí, jiní konzumují syrovátku ve velkém a platí za to nemalé peníze. Syrovátka není jen „voda“, která vznikne jako odpad při srážení mléka. Je to skvělý produkt sám o sobě. Posuďte sami. Obsahuje vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B9 i B12, ale také H, C a E. Zároveň je však bohatá i na minerály, a to především sodík, draslík, zinek, hořčík, fosfor a vápník. Jak ale prospívá rajčatům?

Rajčata hnojení syrovátkou milují

Už z výčtu nutričního složení syrovátky je jasné, že tekutina rozhodně má co nabídnout, a to jak lidem, tak i rostlinám. Syrovátkou můžete hnojit rajčata, okurky, ale také tykve, zelí či růže. Syrovátkou lze zalévat denně, ale je vhodné její ředění vodou alespoň v poměru 1:5. Jde o hnojivo organické, a pokud máte štěstí a žijete v blízkosti mlékárny, pak máte i skvělou možnost získat syrovátku levně či zcela zdarma.

Výroba syrovátky je možná i v domácích podmínkách, a to při okyselení mléka například při výrobě čerstvého tvarohového sýra.

Pěstitelé uvádějí, že díky syrovátce mají až dvojnásobně vyšší úrodu, což je těžko ověřitelné, nicméně možné.

Postřiky syrovátkou proti plísni rajčat

Zahradníci však používají syrovátku i k něčemu docela jinému. Syrovátka je také účinným postřikem proti některým houbovým onemocněním. Na ty trpí rajčata většinou až v druhé polovině léta, nicméně syrovátku s vodou v poměru 1:1 můžete použít také jako postřik preventivně. Zvlášť pokud růst rajčat provázejí časté deště, pak mohou na první projevy plísní trpět už velmi brzy.

V sezóně, kdy hrozí napadení houbami, provádějte postřik syrovátkovou vodou jednou týdně. Preventivní používání na mladých rostlinách je vždy k dobru a projeví se na dobrém stavu rostlin. I když jde o postřik účinný, rozhodně se jeho síla nedá srovnávat s průmyslově vyráběnou chemií, kterou nedokáže syrovátka nahradit.