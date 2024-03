Budete v letošní sezóně vysazovat rajčata? Pokud chcete znát nejefektivnější způsob, který vám navíc zajistí bohatou úrodu, pěstujte je v pytlích.

Rajčata patří mezi nejoblíbenější plodovou zeleninou, která je nejen chutná, ale i značně zdravá. A ze všeho nejlépe chutnají rajčata domácí, která jsou i plná neodolatelné vůně. Pokud se vám loni neurodilo, nebo jste nabyli dojmu, že nemáte na vysazení rajčat dostatek místa, zkuste je pěstovat v pytlích. Získáte tak bohatou úrodu, a ještě k tomu téměř bez práce.

Dokonce budete mít možnost v případě nutnosti „záhonek“ s rajčaty kdykoliv přemístit. Jak přesně postupovat?

Jak pěstovat rajčata v pytlích? Podívejte se na YouTube video na kanálu DOMÁCÍ ZAHRADNÍK:

Pěstování rajčat v pytlích

Pěstování rajčat v pytlích je nenáročné a nezatíží vás ani finančně. Výhodou je, že pytle lze umístit i do malých prostor, a proto můžete touto metodou pěstovat rajčata nejen na zahradě, ale na terase, balkoně či předzahrádce.

Nejpříhodnější jsou pytle ze silného plastu o objemu alespoň 75 l, kam lze umístit až 3 ks sazenic. Pokud použijete menší, vysaďte do něho jen jednu. Čím je plast silnější, tím lépe, protože budete moci použít pytle opakovaně. Výborně fungují i pytle od substrátu, které tak šikovně využijete.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pokud chcete být v pěstování rajčat úspěšní, vysazujte sazenice ve stejnou dobu jako na venkovní záhon.

Kdy rajčata zasadit

Pokud chcete být v pěstování rajčat úspěšní, vysazujte sazenice ve stejnou dobu jako na venkovní záhon. Neměly by být vystavené přízemním mrazíkům, a proto vyčkejte na ustálené teplé počasí. Ideální dobou je polovina května.

Jaký použít substrát

Sazenicím rajčat se bude nejlépe dařit v substrátu určeném pro plodovou zeleninu nebo přímo pro rajčata. Využít lze i klasický zahradnický substrát, který je však dobré obohatit kompostem.

Jak přesně postupovat

Začněte tím, že ustřihnete spodní roh pytle, aby mohla odtékat přebytečná voda. Stejně tak můžete do spodní části také udělat několik malých otvorů. Následně nasypte do pytle substrát. Při sázení zaštípněte sazenicím kůlový kořínek a do zeminy je vložte až po děložní lístky. Díky tomu se vytvoří bohatý kořenový systém. Nezapomeňte instalovat i tyčku pro oporu, aby se rajče nezlomilo. Nakonec nové sazenice lehce zalijte.

close info Profimedia zoom_in Pro optimální vývoj mladých rajčatový sazenic je důležitý v půdě obsah fosforu a vápníku.

Pravidelná dodávka živin

Pro optimální vývoj mladých rajčatový sazenic je důležitý v půdě obsah fosforu a vápníku. Hnojení přípravky s přísadou dusíku rozdělte do dvou částí. Prvním obdobím je jaro a druhým doba vzniku prvních plodů, kdy mají velikost cca 2 cm. Velikost rajčat příznivě ovlivňuje i dostatečná zásoba draslíku v půdě.

