Rajčatům ve skleníku hrozí úpal: Geniální triky, jak je snadno ochráníte

Rajčata jsou většinou spolu s paprikami prvními rostlinkami, na které pamatujeme při jarním zakládání zeleninové zahrady. Máme je rádi a využíváme je do salátů, na vaření nebo i “jen tak” nakrájená na chleba. Jak ale tyto rostliny ochránit před přílišným vedrem a spalujícími letními slunečními paprsky?

Rajčata velmi často pěstujeme ve sklenících nebo ve foliovnících. Zajistíme si tak časnější první sklizeň a rostliny jsou chráněné před kroupami i dalšími nepříznivými vlivy. V parných letních dnech ale může právě skleník poskytovat medvědí službu. Síla slunečních paprsků je pod sklem ještě větší, horko, které panuje uvnitř, vyhání rtuť teploměru k neuvěřitelným hodnotám a rajčata tím mohou trpět. My jim v takové chvíli pomůžeme správnou péčí.

Slunce ano, ale s rozumem

I když rajčata pro svůj růst, nasazení úrody a pak samozřejmě také její dozrání, potřebují hodně slunečního svitu, není nutné pouštět do skleníku přímé paprsky po celý den. Stačí šest až osm hodin. To tedy znamená, že nám zbývá prostor pro to, abychom je v nejkritičtějších denních hodinách před sluncem a vedrem naopak chránili. Je to nutné, protože bychom se mohli v opačném případě dočkat nepříjemného překvapení v podobě zkroucených až srolovaných listů a trpících rostlin. Nejde o žádnou nemoc, ale pro rostliny to vůbec není dobré znamení.

Zakryjte skleník

Je proto velmi důležité sledovat předpověď počasí. Blíží-li se tropické hodnoty, doporučují odborníci skleník zakrýt vhodným – ideálně přírodním – materiálem. Je možné použít například speciální rohože a podobně. Mnozí zahrádkáři volí zabílení skel nátěrem s příměsí křídy, který lze následně celkem snadno odstranit. Oba tyto způsoby jsou vhodné a rajčatům se uleví.

Díky bohaté úrodě rajčat se můžete cítit jako pravý Ital... Zdroj: Pixabay

Vodu jednou za čas a mulč

Kromě zabránění přímému působení slunečních paprsků je také třeba zajistit dostatek vláhy po celý den. Nejde o to, abychom každou chvíli obcházeli rostlinky s konví vody, ale abychom ji naopak udrželi v zemi. K tomu ideálně poslouží mulčování, tedy zakrytí půdy kolem rostlin třeba posekanou trávou. Rostliny bychom pak měli zalévat méně často, ale větší dávkou vody. Přimějeme je tak k hlubšímu zakořenění, což je jen k prospěchu. To platí i u rajčat, která pěstujeme na zahradě mimo skleník.

Přenosná rajčata jsou výhra

To ale samozřejmě neplatí pro rajčata pěstovaná v květináčích nebo větších kontejnerech. Tahle metoda má svoje výhody i nevýhody. Dobré je, že je v případě skutečné “sluneční krize” většinou můžeme přenést na stinné místo nebo je snáze zakryjeme třeba jednoduchou konstrukcí, přes kterou přehodíme utěrku. I to postačí. Jestliže je ale necháme na místě, musíme naopak počítat s velmi pravidelnou zálivkou, třeba i dvakrát týdně. Ve všech případech musíme dbát na to, abychom při zalévání nepolili listy, protože jde o rostliny náchylné k plísňovým chorobám.

Sklízejte včas

A nakonec: chceme-li rajčatům ulevit v jejich těžkém letním přežívání, můžeme úrodu sklízet okamžitě, jak jen je to možné. I s tím vědomím, že do plné zralosti “dojdou” po několika dnech. Není to žádný problém, neztratíme tím ani chuť ani vůni rajčat, jen pomůžeme rostlinám vyrovnávat se s vysokými teplotami a nepříznivými podmínkami. Zbytek úrody pak bude moci dozrávat ve větším komfortu.

Zdroje: rustica, latimes, kronplatz